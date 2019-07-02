Минтруда вынесло на публичное обсуждение проект правил использования средств, выделенных на погашение кредитов казахстанцев

Нур-Султан. 1 июля. Kazakhstan Today - Министерство труда и социальной защиты населения РК вынесло на публичное обсуждение проект Правил использования средств, выделенных на снижение долговой нагрузки граждан Республики Казахстан и оплату комиссии за оказание платных услуг, передает Kazakhstan Today.

Согласно документу, погашение кредитов в рамках инициативы по снижению долговой нагрузки казахстанцев должно быть осуществлено до 1 сентября 2019 года. При этом определение лиц, займы которых подлежат погашению, происходит без участия самих заемщиков.

Министерство труда и социальной защиты населения РК в соответствии со списком на оплату, представленным кредитным бюро (АО "Государственное кредитное бюро". - Здесь и далее прим. агентства), в срок до 15 августа 2019 года перечисляет в фонд (АО "Фонд проблемных кредитов") средства, выделенные на снижение долговой нагрузки граждан Республики Казахстан. Фонд в соответствии со списком на оплату, представленным кредитным бюро, в срок до 1 сентября 2019 года перечисляет деньги на счета банков и микрофинансовых организаций", - говорится в документе.

После этого банки второго уровня и микрофинансовые организации осуществляют погашение задолженности должников, после чего направляют должникам уведомление о погашении задолженности.





Проект правил будет находиться на публичном обсуждении до 15 июля 2019 года.

Позже в Нацбанке разъяснили, что " заемщику не требуется обращаться в банк, МФО или другие организации . Вся работа по погашению задолженности и списанию начисленных штрафов и пени будет проделана банками и микрофинансовыми организациями самостоятельно. О результатах работы каждый заемщик будет уведомлен банком / микрофинансовой организацией".

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