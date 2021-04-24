Многокилометровая пробка образовалась перед погранпостом "Сырым" в ЗКО

УРАЛЬСК. 23 АПРЕЛЯ - По словам водителей большегрузов, пробка увеличивается с каждым днем. Чтобы доехать до пропускного пункта, нужно более суток выстоять в очереди, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает портал " Мой ГОРОД ", многие недоумевают, почему с недавних пор возник такой транспортный коллапс. Между тем водители рассказывают, что со стороны соседнего государства такая же картина.

Водители отмечают, что они не знают, на каком именно из постов - на казахстанском или российском - происходит задержка фур.

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