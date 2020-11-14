Алматы. 13 ноября. Kazakhstan Today Айзат Молдагасимову назначили главным врачом алматинской поликлиники №27, передает Kazakhstan Today.

Экс-руководитель Научного центра гигиены и эпидемиологии имени Жуматова Алматы Айзат Молдагасимова получила новую должность, пишет " Вечерний Алматы ".

Айзат Молдагасимова с 2019 по 2020 год возглавляла в Алматы департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава.

После скандала, связанного с массовым заражением медработников Центральной городской клинической больницы Алматы коронавирусом, Молдагасимову отстранили на период служебного расследования.

На ее место был назначен Жандарбек Бекшин, до этого занимавший должность главного санитарного врача Казахстана, но до завершения проверки - в начале июня 2020 года - Молдагасимова была назначена на должность директора Научного центра гигиены и эпидемиологии имени Жуматова.

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