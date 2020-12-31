Морозы и туманы: в восьми областях объявили штормовое предупреждение

Нур-Султан. 30 декабря. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в восьми областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

31 декабря в Актюбинской области местами ожидается туман. Вероятность шторма составляет 90-95%. 31 декабря - 2 января в Жамбылской области местами ожидается туман. Днем 2 января местами ожидается ветер северо-восточный, 15-20, порывы до 23 метров в секунду. Вероятность шторма также составляет 90-95%. 31 декабря в Западно-Казахстанской, Актюбинской и Акмолинской областях местами ожидается туман", - сообщили синоптики.

Казгидромет" предупредил, что 2 января в Алматинской области ожидается резкое понижение температуры воздуха до 20-25, на севере области до 30 градусов мороза.

Ночью 2-3 января в Карагандинской области ожидается сильный мороз, 32-37, местами 42 градуса.

Ночью 2-3 января в Северо-Казахстанской области ожидается сильный мороз 32-37, местами 42 градуса.

Вероятность штормового предупреждения составляет 95-100%.

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