Музыкальным прологом, состязаниями и концертами отметили Праздник единства в Акмолинской области

Кокшетау. 1 мая. Kazakhstan Today - Музыкальным прологом, спортивными состязаниями, концертами и другими мероприятиями отметили Праздник единства народа Казахстана в Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в Кокшетау на центральной площади "Тауелсіздік" торжественно отметили Праздник единства народа Казахстана . Мероприятие началось с музыкально-хореографического пролога "Под единым шаныраком", подготовленного лучшими творческими коллективами области, сообщили в управлении внутренней политики региона.

В своем поздравительном выступлении аким области Ермек Маржикпаев подчеркнул, что благодаря выверенному курсу Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева казахстанцы живут в независимом и динамично развивающемся государстве, где всех объединяет сплоченность и общая ответственность за судьбу Родины.





"Проживающие в области представители более 100 этносов - гордость и главное богатство нашего региона. Оберегая язык, традиции, обычаи друг друга, мы уверенно достигаем успеха во всех начинаниях, способствуя устойчивому развитию региона и страны в целом", - сказал аким области.

Он отметил, что запущенная по инициативе Елбасы программа "Туган жер" или "Малая Родина" наглядно свидетельствует о высокой роли общенационального патриотизма. Только за последние два года в Акмолинской области на спонсорские средства построено более 60 социальных объектов и реализовано 105 проектов.

По информации пресс-службы акима области, большая благотворительная деятельность ведется в регионе по линии Ассамблеи народа Казахстана. За два года этнокультурными объединениями региона организовано свыше 400 мероприятий, в рамках которых материальную поддержку получили более 450 семей, порядка 600 детей, 1500 пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями.

В пресс-службе также проинформировали, что в этот день для гостей праздника развернулся красочный этногородок, и была организована масштабная выставка мастеров декоративно-прикладного искусства. Этнокультурные объединения продемонстрировали свои национальные традиции, кухни, костюмы, а народные умельцы - уникальные изделия ручной работы.

Празднование продолжилось спортивными состязаниями и концертной программой. Настроение и тон празднику задали звезды казахстанской эстрады Молдир Ауелбекова, Алмас Кишкенбаев, рэперский дуэт Райм и Артур, известные КВНщики из команды "Назар аудар" и другие. А на вечер запланирована молодежная программа "Aqmola jastary", которая пройдет в формате оpen air.

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