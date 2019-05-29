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На алматинском Арбате пройдет двухнедельное шоу за стеклом

28.05.2019, 16:41 7318
На алматинском Арбате пройдет двухнедельное шоу за стеклом
Алматы. 28 мая. Kazakhstan Today - На алматинском Арбате пройдет двухнедельное шоу за стеклом под названием "Нестеватр", передает Kazakhstan Today.
 
На пересечении улиц Панфилова и Жибек Жолы уже появилась конструкция, напоминающая торговый ларек. Как выяснилось, на самом деле конструкция является "временным стеклянным домом", в котором две недели будут жить два участника проекта "Нестеватр". 
 

За ними можно наблюдать в любое время суток через стекло или в круглосуточном прямом эфире на каналах Salem Social Media. Трансляция начнется уже 5 июня", - рассказали организаторы проекта - креативные продюсеры Salem Social Media. 

 
По словам организаторов, "Нестеватр" - это социальный проект, цель которого - показать значимость изменений, происходящих в Казахстане и во всем мире.
 

Это проект об объединении людей. Когда мы уходим в мир Интернета, мы становимся самостоятельными единицами, людьми, которые погружаются в свой телефон и не замечают внешнего мира. "Нестеватр" станет точкой соприкосновения жизни в социальных сетях и реальной. Ведь на наших участников можно не только смотреть через экран. К ним можно прийти и пообщаться в реальном мире, так, если бы это были ваши соседи или знакомые. Именно поэтому стеклянный дом установлен в самом центре Алматы, чтобы максимальное количество людей имели возможность включиться в этот социальный проект и стать его частью", - пояснили организаторы. 

 
По задумке, стеклянный дом - это аллегория витрины, на которую выставляют себя люди в социальных сетях в надежде получить лайки. Самостоятельно пройти этот проект участники не смогут, им понадобится помощь зрителей-горожан. Лишь объединившись через социальные сети, герои вместе со зрителями смогут выполнить все задания. 
 
"Социальные сети стали для молодежи главным окном в мир. Наша компания как раз занимается развитием оригинального видеоконтента для Instagram, Youtube, Facebook, Вконтакте и других популярных Интернет-платформ. При этом Salem Social Media стремится постоянно расширять возможности новых коммуникационных Сетей. Мы хотим сделать времяпрепровождение в Сети ярким, запоминающимся и полезным, но при этом, чтобы наша молодежь не дистанцировалась от реального мира. Проект "НЕСТЕВАТР" - это попытка сблизить онлайн и оффлайн-миры в масштабном онлайн-шоу", - рассказал генеральный директор Salem Social Media Александр Аксютиц.
 
Онлайн-вещание со съемочной площадки нового социального эксперимента начнется 5 июня. За действием можно будет наблюдать круглосуточно вживую, а также на аккаунтах Salem в популярных социальных сетях. Ключевое слово для поиска NESTEVATR. 
 

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