На большей части территории Казахстана ожидаются дожди

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На большей части территории Казахстана ожидаются дожди18.08.2018
Общество  09:27

Алматы. 18 августа. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 18 августа 2018 года ожидаются дожди с грозами, передает Kazakhstan Today.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на территории Казахстана ожидаются местами дожди с грозами, порывистый ветер, на севере возможен град. На северо-западе и востоке республики ночью и утром местами туман. На западе, юге и востоке Казахстана погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской и Северо-Казахстанской областях ожидается усиление ветра местами до 15-20 метров в секунду, днем возможен град. В Костанайской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром туман, днем возможен град. В Восточно-Казахстанской области ночью и утром местами туман, днем в отдельных районах усилится ветер до 15-20 метров в секунду. В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Павлодарской и Карагандинской областях усиление ветра местами до 15-22 метров в секунду.

В Алматинской области ожидается сильная жара. В Кызылординской, Туркестанской, местами в Жамбылской, Актюбинской, Атырауской, Мангистауской, Костанайской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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