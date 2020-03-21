На большей части территории Казахстана ожидаются осадки

Нур-Султан. 20 марта. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 20 марта 2020 года ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

На северные и южные области РК начинают оказывать влияние циклоны и связанные с ними фронтальные разделы - пройдут осадки, на юге в виде дождя, на севере в виде дождя и мокрого снега. Центр, северо-восток и восток страны под влиянием уходящего антициклона - сохраняется погода без осадков. Местами по республике сохраняются усиление ветра, туман, на северо-западе ожидается гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Костанайской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер 15-20, днем порывы до 23-28 метров в секунду, местами туман.

В Туркестанской, утром и днем в Кызылординской, днем в Мангистауской областях местами ожидается ветер до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается туман.

В Актюбинской области местами гололед.





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