Нур-Султан. 27 мая. Kazakhstan Today - На левобережье Нур-Султана 2 июня частично перекроют дороги в связи с велопробегом, передает Kazakhstan Today.

В связи с проведением массового велопробега Jastar Bike, приуроченного к Году молодежи в Казахстане , в целях обеспечения безопасности участников 2 июня, с 10.00 до 11.30, на левобережье столицы будут частично перекрываться дороги по маршруту движения участников", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Как уточнили в ведомстве, дороги будут перекрыты по проспекту Кабанбай батыра, улице Улы дала и проспекту Туран. Граждан просят заранее предусмотреть альтернативные маршруты движения.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства