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На левобережье Нур-Султана 2 июня частично перекроют дороги в связи с велопробегом

27.05.2019, 20:37 4753
Нур-Султан. 27 мая. Kazakhstan Today - На левобережье Нур-Султана 2 июня частично перекроют дороги в связи с велопробегом, передает Kazakhstan Today.
 

В связи с проведением массового велопробега Jastar Bike, приуроченного к Году молодежи в Казахстане, в целях обеспечения безопасности участников 2 июня, с 10.00 до 11.30, на левобережье столицы будут частично перекрываться дороги по маршруту движения участников", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

 
Как уточнили в ведомстве, дороги будут перекрыты по проспекту Кабанбай батыра, улице Улы дала и проспекту Туран. Граждан просят заранее предусмотреть альтернативные маршруты движения. 
 

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