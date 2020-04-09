Нур-Султан. 8 апреля. Kazakhstan Today - На счета общественного фонда Birgemiz поступило порядка 14 млрд тенге. Об этом рассказал первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек, передает Kazakhstan Today.

Благодаря поддержке меценатов, предпринимателей и активных граждан во всех регионах нашей страны на сегодня помощь оказана уже 30 тысячам семей, в том числе одиноким пожилым людям, согражданам с особыми потребностями и др.", - рассказал Бауыржан Байбек в Instagram .





По его словам, фондом Birgemiz, учрежденным по инициативе Нурсултана Назарбаева, на прошлой неделе было принято решение об оказании прямой денежной помощи в размере 50 тысяч тенге более 150 тысячам нуждающимся гражданам.

Это жители 23 крупных городов, наиболее сильно испытывающих на себе трудности карантина. Списки, представленные акимами и органами социальной защиты, включают граждан из числа социально-уязвимых групп с самым низким уровнем дохода", - уточнил первый зампред партии.

Материальная помощь оказывается путем безналичного перечисления денежных средств через банки второго уровня на карточный или текущий счет физического лица. При этом проработан вопрос, чтобы при перечислении материальной помощи банковская комиссия не взималась, а средства не удерживались в счет погашения долгов по кредитам, если таковые имеются у граждан.

По 50 тысяч тенге сегодня-завтра также получат более двух тысяч врачей в городах Нур-Султане и Алматы, на которые приходятся около 70% случаев заражения", - сообщил Байбек.

Он также отметил, что ранее был подписан договор с правительственным оператором "СК-Фармация" по приобретению 5 млн масок для бесплатного распространения среди наиболее уязвимых слоев населения Нур-Султана, Алматы и Шымкента.

Еще раз хочу поблагодарить всех меценатов, поддержавших в это непростое время инициативу Елбасы. Для отслеживания информации о собранных средствах и распределяемой помощи по регионам создан официальный сайт birgemiz2020.kz", - добавил Байбек.

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