На счета общественного фонда Birgemiz поступило порядка 14 млрд тенге

Благодаря поддержке меценатов, предпринимателей и активных граждан во всех регионах нашей страны на сегодня помощь оказана уже 30 тысячам семей, в том числе одиноким пожилым людям, согражданам с особыми потребностями и др.", - рассказал Бауыржан Байбек в Instagram.
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Уважаемый друзья! Как вы знаете, по поручению Елбасы в рамках инициированной Главой государства акции «Біз біргеміз!» партией «Nur Otan» и фондом Первого Президента были выделены средства на поддержку социально уязвимых слоев населения в период борьбы с коронавирусом. Благодаря поддержке меценатов, предпринимателей и активных граждан во всех регионах нашей страны на сегодня помощь оказана уже 30 тысячам семей, в том числе одиноким пожилым людям, согражданам с особыми потребностями и др. ? Вместе с тем, фондом «Birgemiz», учрежденным по инициативе Нурсултана Назарбаева, на прошлой неделе было принято решение об оказании прямой денежной помощи в размере 50 тысяч тенге более 150 тысячам нуждающимся гражданам. Это жители 23-х крупных городов, наиболее сильно испытывающих на себе трудности карантина. Списки, представленные акимами и органами социальной защиты, включают граждан из числа социально-уязвимых групп с самым низким уровнем дохода. ? Материальная помощь оказывается путем безналичного перечисления денежных средств через банки второго уровня на карточный или текущий счет физического лица. При этом проработан вопрос, чтобы при перечислении материальной помощи банковская комиссия не взымалась, а средства не удерживались в счет погашения долгов по кредитам, если таковые имеются у граждан. ? По 50 тысяч тенге сегодня-завтра также получат более 2-х тысяч врачей в городах Нур-Султан и Алматы, на которые приходятся около 70% случаев заражения. Ранее был подписан договор с правительственным оператором "СК-Фармация" по приобретению 5 миллионов масок для бесплатного распространения среди наиболее уязвимых слоев населения Нур-Султана, Алматы и Шымкента. ? В целом, сегодня на счёта общественного фонда «Birgemiz» поступило порядка 14 млрд. тенге. Еще раз хочу поблагодарить всех меценатов, поддержавших в это непростое время инициативу Елбасы. Для отслеживания информации о собранных средствах и распределяемой помощи по регионам создан официальный сайт birgemiz2020.kz
Это жители 23 крупных городов, наиболее сильно испытывающих на себе трудности карантина. Списки, представленные акимами и органами социальной защиты, включают граждан из числа социально-уязвимых групп с самым низким уровнем дохода", - уточнил первый зампред партии.
По 50 тысяч тенге сегодня-завтра также получат более двух тысяч врачей в городах Нур-Султане и Алматы, на которые приходятся около 70% случаев заражения", - сообщил Байбек.
Еще раз хочу поблагодарить всех меценатов, поддержавших в это непростое время инициативу Елбасы. Для отслеживания информации о собранных средствах и распределяемой помощи по регионам создан официальный сайт birgemiz2020.kz", - добавил Байбек.
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