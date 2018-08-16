Астана. 16 августа. Kazakhstan Today - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на территории Казахстана ожидаются местами дожди с грозами, порывистый ветер, на севере возможен град, передает Kazakhstan Today.

На северо-западе и востоке республики ночью и утром местами туман. На западе, юге и востоке Казахстана погода без осадков, сообщили в "Казгидромете".

В Акмолинской и Северо-Казахстанской областях ожидается усиление ветра местами до 15-20 метров в секунду, днем возможен град. В Костанайской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром туман, днем возможен град. В Восточно-Казахстанской области ночью и утром местами туман, днем в отдельных районах усилится ветер до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Павлодарской и Карагандинской областях усиление ветра местами до 15-22 метров в секунду. В Алматинской области ожидается сильная жара. В Кызылординской, Туркестанской, местами Жамбылской, Актюбинской, Атырауской, Мангистауской, Костанайской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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