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Астана. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Казахстанская фондовая биржи" (далее Биржа, KASE) в связи с участившимися случаями неправомерных действий отдельных нелицензированных лиц, связанных с инвестиционной деятельностью, призывает граждан быть бдительными и не попадаться на уловки злоумышленников.





В Казахстане участились случаи интернет-мошенничества с использованием псевдодоступа к торговле финансовыми инструментами на казахстанском рынке. Более того, аферисты стали действовать от имени KASE, информирует пресс-служба биржи.





KASE официально заявляет о том, что она никогда не предлагает физическим или юридическим лицам собственные услуги с непосредственным участием биржи или ее работников для обогащения на биржевых рынках. KASE является организатором торгов и предоставляет возможность подключения к торговой системе Биржи и осуществления торгов только членами Биржи, которые в свою очередь уже совершают сделки на фондовом рынке за счет и в интересах инвесторов. Список членов Биржи с указанием категорий членства и контактной информацией опубликован на сайте KASE по ссылке: https://kase.kz/ru/membership/#brokers . При этом членами Биржи являются только лицензированные брокерские организации", - говорится в сообщении.





KASE отмечает, что при заключении договоров и взаимодействии с компаниями, не имеющими лицензии регулятора (Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, АРРФР), клиенты принимают на себя все возможные риски.





В пресс-службе обращают внимание, что большинство мошенников используют достаточно распространенную схему: они действуют через популярные мессенджеры WhatsApp, Telegram, социальные сети, электронную почту, используют "холодные" звонки. При этом данные лица представляются сотрудниками Биржи и предлагают вкладывать деньги в ценные бумаги. Взамен, злоумышленники обещают потенциальной жертве высокий инвестиционный доход, консультирование, сопутствующие услуги, для чего просят перевести различные суммы на якобы брокерские счета.





После перевода денег мошенники сотрудничают с клиентом до того момента, когда он изъявляет желание частично или полностью вывести свои средства из брокерского счета. Затем у "вкладчиков", как правило, возникают сложности в коммуникациях с лжеброкерами. Более того, в большинстве случаев злоумышленники требуют внести дополнительные суммы для того, чтобы вывести сразу всю сумму ранее вложенных средств", - разъяснили в KASE.