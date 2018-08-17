На три дня приостановят движение на участке улицы Тимирязева в Алматы

Алматы. 16 августа. Kazakhstan Today - Жителей Алматы предупредили о временном приостановлении движения на участке улицы Тимирязева, передает Kazakhstan Today.

В связи с дорожно-строительными работами по улице Тимирязева при реконструкции BRT движение личного автотранспорта от проспекта Гагарина до улицы Розыбакиева будет временно приостановлено в период с 10.00 17 августа до 06.00 20 августа. Движение общественного транспорта будет осуществляться без изменений, уточнили в акимате города.

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