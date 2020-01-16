Начальника станции Акмолинского отделения КТЖ подозревают в получении от работника взятки за покровительство

"В школе города Петровска, где когда-то учился Панфилов, организован музей его памяти. Эта кропотливая работа, как и акция "Панфилов с нами", является ярким примером того, как молодёжь включается в сохранение исторической памяти о священном подвиге поколения своих прадедов".