Начальника станции Акмолинского отделения КТЖ подозревают в получении от работника взятки за покровительство

Нур-Султан. 15 января. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении начальника станции "Кокшетау-1" Акмолинского отделения дороги грузовых перевозок АО "НК КТЖ", передает Kazakhstan Today.
Он подозревается в получении взятки при пособничестве своего заместителя. Взятка получена от работника указанной станции за неувольнение с работы по выявленному факту нахождения на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения и общее покровительство", - сообщили в пресс-службе антикоррупционного ведомства.
Ранее в Актюбинской области за взятку 1,2 млн тенге был осужден начальник Шалкарской дистанции пути КТЖ.
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