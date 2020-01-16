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Начальника станции Акмолинского отделения КТЖ подозревают в получении от работника взятки за покровительство

15.01.2020, 16:36 9964
Нур-Султан. 15 января. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении начальника станции "Кокшетау-1" Акмолинского отделения дороги грузовых перевозок АО "НК КТЖ", передает Kazakhstan Today.
 

Он подозревается в получении взятки при пособничестве своего заместителя. Взятка получена от работника указанной станции за неувольнение с работы по выявленному факту нахождения на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения и общее покровительство", - сообщили в пресс-службе антикоррупционного ведомства.

 
 

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