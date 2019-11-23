В Актюбинской области за взятку 1,2 млн тенге осужден начальник Шалкарской дистанции пути КТЖ

Актобе. 22 ноября. Kazakhstan Today - Начальник Шалкарской дистанции пути филиала АО "НК "КТЖ" Актюбинского отделения магистральной сети осужден за получение взятки, передает Kazakhstan Today.

Как сообщалось ранее, Антикоррупционной службой Актюбинской области проводилось досудебное расследование в отношении начальника Шалкарской дистанции пути филиала АО "НК "КТЖ" Актюбинского отделения магистральной сети А. Каракушикова.

"Он подозревался в получении взятки в общей сумме 1 млн 200 тыс. тенге от гражданина за трудоустройство его сына. 21 ноября текущего года приговором Шалкарского районного суда указанное лицо признано виновным в получении взятки и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 36 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - сообщили в Антикоррупционной службе.

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