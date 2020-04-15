Наехавший на ногу полицейского в Алматы мужчина оказался сторонником деструктивного религиозного течения

Алматы. 14 апреля. Kazakhstan Today - Наехавший на ногу полицейского злоумышленник - сторонник деструктивного религиозного течения, сообщили в Департаменте полиции Алматы, передает Kazakhstan Today.

Напомним, 8 апреля в Ауэзовском районе Алматы водитель автомашины марки "Субару", следуя по улице Саина в южном направлении , на заградительном посту, установленном в рамках карантинных мероприятий, не подчинился законным требованиям сотрудников полиции, переехал ногу одному из них. В результате погони путь злоумышленнику был блокирован на пересечении проспекта Абая и улицы Алтынсарина. Гражданин 1983 года рождения был задержан, сообщает Polisia.kz

Следственно-оперативная группа в ходе досмотра автомашины задержанного обнаружила оружие, принадлежность и происхождение которого будет установлена в ходе досудебного расследования, начавшегося по признакам преступления, предусмотренного статьей 379 УК РК. Кроме того, у гражданина А. при себе был найден нож.

Мужчина явно был не в себе. Он постоянно твердил, что окружающие считают его "психом". По крайней мере, так он сам утверждает. Мужчина привлечен к уголовной ответственности", - сообщила официальный представитель департамента полиции города Алматы Салтанат Азирбек.

В ходе следствия стало известно, что задержанный - приверженец деструктивного религиозного течения. Позиционирует себя с человеком, изгоняющим шайтанов и злых духов.

Изгоняю джинов, снимаю порчу, проклятия и решаю все возможные изотерические проблемы. Я приношу извинения всем сотрудникам, кто был в этом происшествии. Я не хотел ничего плохого, ничего личного. Просто так случилось, потому что у меня были причины на это: я был в стрессовом состоянии, неадекватным. Ценю их работу, они правильно ее выполняют. Благодаря им, у нас в стране порядок", - сказал задержанный.

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