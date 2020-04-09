В Алматы вооруженный мужчина переехал полицейскому ногу и пытался скрыться

Алматы. 8 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня в Ауэзовском районе Алматы произошел инцидент с участием вооруженного мужчины, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе городского департамента полиции, водитель автомашины марки "Субару", следуя по улице Саина в южном направлении, на заградительном посту, установленном в рамках карантинных мероприятий, не подчинился законным требованиям сотрудников полиции и, скрываясь, переехал ногу одному из них.

В результате погони путь злоумышленнику был блокирован на пересечении проспекта Абая и улицы Алтынсарина. А., 1983 года рождения, был задержан. Следственно-оперативная группа в ходе досмотра автомашины задержанного обнаружила оружие, принадлежность и происхождение которого будет установлена в ходе досудебного расследования. Кроме того, у задержанного при себе был найден нож. Мужчина явно был не в себе. Он постоянно твердил, что окружающие считают его "психом". Мужчина привлечен к уголовной ответственности", - прокомментировала официальный представитель департамента полиции города Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.

В ДП сообщили, что случаи неповиновения сотрудникам полиции участились.

Со всей ответственностью заявляю, что каждый факт неповиновения нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции, находившимся при исполнении служебных обязанностей, будет расследоваться в плоскости уголовного законодательства и доведен до суда. При этом отмечу, что совершение вышеуказанных преступлений в период ЧП - это отягчающее обстоятельство, соответственно, мера наказания ужесточается", - резюмировала подполковник Азирбек.

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