Астана. 22 января. Kazakhstan Today - Новым председателем правления ТОО "Астана LRT" назначен Бекмырза Игенбердинов, передает Kazakhstan Today.

Ранее он занимал должность руководителя управления пассажирского транспорта Астаны.

Аким Астаны Асет Исекешев в ходе аппаратного совещания поблагодарил за хорошие результаты в работе и вклад в развитие транспортной инфраструктуры города Жанну Акжанову, которая в связи с переходом на другую работу освобождена от занимаемой должности председателя правления ТОО "Астана LRT", сообщает astana.gov.kz .

"Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры - одна из ключевых задач, поставленных перед городом, поэтому необходимо с новыми силами начать активную работу по развитию транспортного комплекса", - подчеркнул А. Исекешев.

Кроме того, нового председателя профсоюзного центра столицы представил аким Астаны Асет Исекешев. Им стал Тастанбек Есентаев, ранее занимавший должность председателя городского территориального объединения профсоюзов.

Ранее занимавший этот пост Сарсенбай Мынбаев освобожден от занимаемой должности в связи с уходом на заслуженный отдых.

"Сарсенбай Бердалиевич около 20 лет возглавлял профсоюзный центр столицы и выполнял важные задачи профсоюза города, внес значительный трудовой вклад в его развитие. Выражаю вам огромную благодарность и желаю успехов и крепкого здоровья", - отметил аким.

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