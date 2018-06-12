Назначен новый президент Международного аэропорта Алматы

Алматы. 12 июня. Kazakhstan Today - На должность президента АО "Международный аэропорт Алматы" с 12 июня 2018 года назначен Болат Ержанов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, ранее он занимал должность исполнительного директора по организации перевозок.

С 2009 года аэропортом города Алматы руководил Айбол Бекмухамбетов. 11 июня 2018 года Советом директоров АО "Международный аэропорт Алматы" принято решение о досрочном прекращении полномочий Айбола Бекмухамбетова в связи с его заявлением об освобождении от должности по собственному желанию, отметили в пресс-службе.

Болат Ержанов родился 9 декабря 1966 года в Павлодарской области, выпускник Омского летно-технического училища гражданской авиации и Ордена Ленина Академии гражданской авиации города Санкт-Петербург. Трудовую деятельность начал в Павлодарском объединенном авиаотряде Казахского управления гражданской авиации, где проработал до 1997 года в должности заместителя начальника службы организации перевозок. С 1997 по 2003 годы проработал в авиакомпании "Иртыш Авиа", ЗАО "Эйр Казахстан", с 2003 года занимал руководящие должности в международном аэропорту города Алматы. С 1 января 2010 года являлся исполнительным директором по организации перевозок организации.

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