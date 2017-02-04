Астана. 4 февраля. Kazakhstan Today - Неустойчивая погода со снегом и ветром сохраняется в субботу в Казахстане, сообщает "Казгидромет".

По прогнозу, сегодня на территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдет снег, на юге, юго-востоке республики местами сильный снег. Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра, в северной части местами сильная метель и шквалистый ветер, передает Kazakhstan Today.

"В Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях ожидается метель, местами сильная, ветер 15-20, порывы 25, местами 30 метров в секунду. В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра до 15-20, ночью порывов до 25, местами более 30 метров в секунду. В Кызылординской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами метель, ветер 15-20, в Восточно-Казахстанской области порывы 23-28 метров в секунду. В Актюбинской области ночью местами ветер 15-20 метров в секунду. В Алматинской области местами туман, гололед, ветер 17-22 метра в секунду", - сообщили в "Казгидромете".

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