Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
4 февраля 2017
  • 23
  • :
  • 16
Все области
-8º Туман
днем 4º    ночью -5º
17:00
.
Aнонс

Неустойчивая погода со снегом и ветром сохраняется в субботу в Казахстане04.02.2017
Общество  09:09

Астана. 4 февраля. Kazakhstan Today - Неустойчивая погода со снегом и ветром сохраняется в субботу в Казахстане, сообщает "Казгидромет".

По прогнозу, сегодня на территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдет снег, на юге, юго-востоке республики местами сильный снег. Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра, в северной части местами сильная метель и шквалистый ветер, передает Kazakhstan Today.

"В Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях ожидается метель, местами сильная, ветер 15-20, порывы 25, местами 30 метров в секунду. В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра до 15-20, ночью порывов до 25, местами более 30 метров в секунду. В Кызылординской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами метель, ветер 15-20, в Восточно-Казахстанской области порывы 23-28 метров в секунду. В Актюбинской области ночью местами ветер 15-20 метров в секунду. В Алматинской области местами туман, гололед, ветер 17-22 метра в секунду", - сообщили в "Казгидромете".
Просмотров: 5960
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
04.02.2017   19:57
В Кокшетау не желавший платить за услуги такси пассажир избил таксиста
04.02.2017   17:28
В Астане планируют сделать зоны для курения
04.02.2017   14:43
Дороги закрыты в шести областях Казахстана
04.02.2017   11:05
В Актау амнистированы военнослужащие, осужденные за гибель четырех солдат на учениях на Каспии
04.02.2017   09:09
Неустойчивая погода со снегом и ветром сохраняется в субботу в Казахстане
Читаемое
Видео
Фоторепортажи
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика