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Нигматулин раскритиковал главу ЕНПФ за ажиотаж вокруг порога достаточности

15.12.2021, 12:13 148396
Нигматулин раскритиковал главу ЕНПФ за ажиотаж вокруг порога достаточности
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 15 ДЕКАБРЯ - В ходе обсуждения на пленарном заседании мажилиса поправок в законодательство по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг спикер палаты Нурлан Нигматулин возмутился тем, что председатель правления АО "Единый накопительный пенсионный фонд" Жанат Курманов оказался не готов отвечать на вопросы депутатов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Спикер мажилиса припомнил главе ЕНПФ ситуацию с повышением порога достаточности для изъятия пенсионных накоплений, пишет Kazpravda.kz.
 

Вы можете прямо отвечать на заданный вопрос? Как вы возглавляете фонд?! Понятно, почему вы на три недели рот закрыли, не могли ничего объяснить народу с порогом достаточности, еще ссылались на то, что законы написали такие!" - возмутился Нигматулин.

 

Жанат Бостанович, готовиться надо, когда приходите сюда", - добавил Нурлан Ниматулин, обращаясь к главе ЕНПФ.

 
 
 

9 декабря Токаев поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности для досрочного снятия пенсионных до 1 апреля 2022 года.
 

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Елбасы поздравил казахстанцев с Днем Независимости

16.12.2021, 09:13 9286
Елбасы поздравил казахстанцев с Днем Независимости
Фото: elbasy.kz
НУР-СУЛТАН. 16 ДЕКАБРЯ - Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с 30-летием Независимости республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY/
 

От всего сердца поздравляю вас с 30-летним юбилеем священной Независимости – самой высшей ценности и главного достояния нашего народа! Перед моими глазами, словно это было только вчера, предстает тот великий радостный день, когда мы обрели долгожданную свободу. Это историческое событие положило начало эпохе самостоятельного развития и триумфального пути нашей независимой страны", - говорится в поздравлении Елбасы.

 
По его словам, за три десятилетия Казахстан проделал грандиозный путь, равный целому веку развития.
 

Мы сформировали Казахстан как признанное и уважаемое в мире государство и превратили его в сильную и процветающую страну. Сегодня в глазах мировой общественности Казахстан - это территория мира, а наша страна - пользующееся доверием государство и надежный партнёр. Заслужить такой авторитет способен лишь крепкий духом, сплоченный народ. Хотел бы выразить свою искреннюю благодарность всем поколениям казахстанцев за то, что вы словно одна дружная семья поддерживаете единство и гармонию в нашем большом общем доме. В этой связи говорю также отдельное спасибо моим соратникам всех возрастов, помогавшим мне на этом нелегком пути обретения свободы. Ныне наша Родина – Республика Казахстан является признанным лидером в Центральной Азии и занимает ведущие позиции на пространстве СНГ. Поддерживая дружественные отношения с глобальными державами, мы установили равноправное партнёрство с ведущими государствами мира",- отметил Назарбаев. 

 
Елбасы также поблагодарил казахстанский народ за поддержку. 
 

Принимая порой самые важные и трудные решения, я всегда опирался на мой народ – мою надежную защиту и прочную твердыню. Всегда оказывая мне доверие, вы поддерживали меня во всех начинаниях. За это ещё раз говорю спасибо всем вам!"

 
Первый Президент еще раз подчеркнул, что сегодня республика ставит перед собой высокую цель войти в ряд 30-ти передовых стран. 
 

Известно, что "Человек без мечты – что птица без крыльев". Поэтому на дальнейшем пути развития нам нельзя останавливаться на достигнутом и впадать в самоуспокоенность. По величине территории наша страна занимает 9-ое место в мире. А я мечтаю о том, чтобы и по всем другим параметрам она в будущем вошла в число первых 10-ти высокоразвитых государств. Хочу верить, что с нашей устремленной к великой цели деятельной и созидательной нацией и эта моя мечта непременно сбудется". 

 
Он особо отметил, что возлагает большие надежды на молодое поколение независимости.
 

Уважаемые казахстанцы! В предстоящие времена нам нужно продолжать нашу миролюбивую политику и созидательные свершения, направленные на рост благосостояния народа.(...) Давно подмечено, что народ, живущий под знаменем единства и взаимовыручки, не споткнётся на любых трудных путях, тяжелых переходах. За прошедшие тридцать лет мы наглядно доказали это и другим, и самим себе. А это значит, что мы должны ценить национальное согласие как золотую опору нашей государственности и беречь нашу Независимость как зеницу ока. Поэтому во все времена мы должны исходить из принципа, что наша основа – спокойствие, а наше стремление - мир. Считаю, что мы все ещё находимся в начале долгого пути, которым продвигается наша страна, устремленная в вечность. Пусть же будет успешным это далекое путешествие, позвавшее нас за высокой мечтой! Пусть всех нас поддерживают духи предков и сопутствуют нам мир и благополучие. Пусть XXI столетие станет "золотым веком" Казахстана. Да здравствует наше священное достояние – наша Независимость! Пусть будет прочной наша независимость, незыблемой навеки наша государственность!".

 

В восьми областях объявили штормовое предупреждение

15.12.2021, 21:16 77326
В восьми областях объявили штормовое предупреждение
Фото: smartik.ru
НУР-СУЛТАН. 15 ДЕКАБРЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Жамбылской, Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 16-18 декабря на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман. 17-18 декабря ветер юго-восточный, в горных районах 15-20 метров в секунду. 
 
16 декабря в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе и в центре области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
16 декабря на юге Кызылординской области ожидается туман.
 
Ночью и утром 16 декабря на юге, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. 
 
В Шымкенте ночью 16 декабря ожидается туман. 
 
16 декабря на севере, востоке Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду. 
 
16 декабря на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. 
 
Днем 16 декабря на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
16 декабря на юге, западе Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный, на юге, западе области 15-20 метров в секунду.
 

В ВКО спустили лавины

15.12.2021, 20:37 80716
В ВКО спустили лавины
Фото: yk-news.kz
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 15 ДЕКАБРЯ - После обильных снегопадов и ветра, на лавиносборах автодороги Усть-Каменогорск - Горная Ульбинка - Северное скопилось много снега, чтобы обезопасить местность, сотрудники "Казселезащиты" провели профилактические спуски лавин, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На двух участках сбросили 6700 кубометров снежной массы. Очистили особо опасный участок на 32 километре. Здесь от профилактического взрыва сошло 5300 кубометров снега, которым полностью была перекрыта автодорога. Участок оперативно расчистили дорожные службы, сообщает пресс-служба ДЧС региона.
 
ДЧС ВКО предупреждает любителей отдыха в горах, что необходимо соблюдать меры предосторожности.
 
Ранее профилактический спуск лавин провели в районе Алтай.
 

В Казахстане планируют снизить тарифы автострахования - финрегулятор

15.12.2021, 17:25 99646
В Казахстане планируют снизить тарифы автострахования - финрегулятор
НУР-СУЛТАН. 15 ДЕКАБРЯ - Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова сегодня в ходе пленарного заседания в мажилисе сообщила о возможности снижения тарифов по автострахованию в некоторых регионах страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По ее данным, в республике тарифы на обязательное автострахование не менялись с 2007 года, когда были утверждены. И в настоящее время в законопроекте "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг" предусматриваются поправки, которые помогут перейти на гибкую тарификацию по обязательному автострахованию.
 
Как уточнила Абылкасымова, отдельные коэффициенты, используемые для расчета стоимости страховки, которые ранее были зафиксированы в законе переведут на уровень подзаконных актов, это коэффициент убыточности и бонус-малус, именно они станут более гибкими.
 

Мы предлагаем по гибкому механизму сделать связь между коэффициентом убыточности и реальной статистикой аварийности в регионах", - пояснила она. 

 
По данным финрегулятора, за последние пять лет показатели аварийности в разных регионах разная - в СКО - 20%, в Алматы - 58%, в Нур-Султане - 61%. Соответственно, и тарифы, по ее словам, должны быть разные, то есть если аварийность в регионе меньше, то и страховая организация должна снизить тарифы. 
 

При переходе на этот механизм мы ожидаем, что в большинстве регионов тарифы по автострахованию снизятся, по Алматы и Нур-Султану останутся на таком же уровне", - подчеркнула Абылкасымова.

 
Как отметила глава агентства по финрегулированию, изменения коснутся коэффициента бонус-малус, который отражает скидки и надбавки для водителей в зависимости от классности вождения. Система предусматривает 13 классов. Например, если водитель находится в 13 классе и у него не было ДТП, то ему предоставляются определенные скидки. В случае совершения им хоть одного ДТП, его класс понижается. 
 

Мы предлагаем сделать более равномерный переход между классами, чтобы была больше мотивация для водителей соблюдать дисциплину на дорогах", - пояснила Абылкасымова.

 
Измененную систему бонус-малус планируют ввести с 2023 года.
 
Как сообщалось ранее, депутаты мажилиса сегодня рассмотрели в первом чтении проект закона о развитии страхового рынка и рынка ценных бумаг, предлагалось включить в законопроект нормы по упрощенной процедуре урегулирования страхового случая при ДТП.
 
Также напомним, что в июне 2021 года в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкенте госкорпорация "Правительство для граждан" дала старт пилотному проекту по оказанию услуг страхования автовладельцам, Оформляя перерегистрацию авто, клиент может тут же купить страховой полис.
 

Алматинцы жалуются на гигантские пробки на "пробитой" Абая

15.12.2021, 15:09 108496
Алматинцы жалуются на гигантские пробки на "пробитой" Абая
Фото: Facebook
АЛМАТЫ. 15 ДЕКАБРЯ - Алматинцы жалуются в соцсетях на огромные пробки, возникшие после пробивки Абая в западном направлении, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Напомним, пробить проспект Абая от улицы Момышулы до границы города поручил в минувшем году аким Алматы Бакытжан Сагинтаев. Часть проспекта открыли 14 декабря. 
 

Вчера ночью проспект Абая открыли с Алтын Орды. Соответственно, с шести утра весь алтынординский, акжарский, калкаманский, алма-ситинский поток хлынул в мегаполис через Абая, образовав в 07.30 утра огромную, небывалого масштаба пробку. Пробки от Саина до Момышулы", - написал в Facebook пользователь Айбар Олжаев. 


По его мнению, заторы на дороге возникли из-за светофора на Абая - Саина, который горит зеленым светом в восточном направлении всего 20 секунд. Раньше этого хватало, поскольку Абая заканчивалась на Момышулы и не было такого потока транспорта.
 

В результате не дает своего должного эффекта высокобюджетный проект по пробивке проспекта Абая", - пишет Олжаев.

 

Каждая развязка лишь отодвигает пробку чуть дальше", - пишет другой пользователь в telegram-канале паблика kris.p.almaty

 
Чтобы решить проблему, по мнению Олжаева, необходимо увеличить время зеленого сигнала светофора минимум до 45 секунд на Абая - Саина в восточном направлении, иначе никакого эффекта от пробивки Абая не будет.
 

Глава ЕНПФ рассказал, почему сократили срок использования пенсионных

15.12.2021, 13:56 124246
Глава ЕНПФ рассказал, почему сократили срок использования пенсионных
НУР-СУЛТАН. 15 ДЕКАБРЯ - Председатель правления АО "ЕНПФ" Жанат Курманов прокомментировал сокращение срока использования части пенсионных накоплений, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Курманов обратил внимание, что, прежде чем обратиться в ЕНПФ и изъять свои пенсионные накопления, нужно определиться и подготовить все необходимые документы на приобретение жилья.
 

Когда эти деньги переводят на специальный счёт, они изымаются и не приносят инвестиционного дохода человеку. То есть человек обездвиживает свои накопления, поэтому этот период, когда они просто лежат на спецсчете, правильно было бы сократить", - объяснил глава ЕНПФ.

 
Он добавил, что 20 рабочих дней - достаточный срок для использования денег, если человек провел подготовительную работу.

Напомним, в Казахстане изменились сроки использования пенсионных накоплений. Срок использования составит до 20 рабочих дней. 

 

Наказать ответственных за разработку методики определения порога достаточности предложил депутат

15.12.2021, 13:32 123511
Наказать ответственных за разработку методики определения порога достаточности предложил депутат
НУР-СУЛТАН. 15 ДЕКАБРЯ - Депутат мажилиса Аманжан Жамалов предложил отказаться от использования показателя минимальной заработной платы при расчете порогов достаточности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На сегодня более 600 тысяч человек смогли использовать свои пенсионные накопления на улучшение жилищных условий и лечение на общую сумму 2 трлн тенге. 3 декабря 2021 года ЕНПФ на своем сайте опубликовал пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2022 год. В результате по новым повышенным порогам количество вкладчиков, имеющих возможность использовать свои пенсионные накопления, сократиться с 600 до 150 тысяч человек, то есть в 4 раза", - написал Жамалов в депутатском запросе на имя премьер-министра РК Аскара Мамина.

 
Мажилисмен утверждает, что методика определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений, с изменениями и дополнениями от 6 января 2021 года, не соответствует нормам закона РК "О пенсионном обеспечении".
 

Так, согласно подпункту 15-1) статьи 1 закона порог минимальной достаточности, это минимальный размер пенсионных накоплений, необходимый для обеспечения ежемесячной пенсии не ниже размера минимальной пенсии. Однако в методике используется показатель минимального размера заработной платы (60 000 тенге). Таким образом, в Методике банально некомпетентно либо осознанно сделана методологическая ошибка, которая привязывает пороги к размеру минимальной заработной платы вместо показателя минимальной пенсии 46 302 тенге, что привело к увеличению минимальных порогов достаточности в среднем от 64% до 83%. Так, например, для человека 20 лет порог повышается с 1,7 млн тенге до 3,1 млн тенге, для людей в возрасте 59-62 лет - с 5,5 млн тенге до 9,1 млн тенге", - разъяснил депутат.

 
При этом он отметил, что при использовании в расчетах показателя минимальной пенсии (46 302 тенге), как это установлено законом, пороги достаточности, выросли бы всего на 9% по сравнению с 2021 годом.
 
Кроме того, продолжил Жамалов, у ЕНПФ существует конфликт интересов при расчете минимальных порогов достаточности. 
 

ЕНПФ, как держатель пенсионных активов, не заинтересован в изъятиях населением своих накоплений. Поэтому расчет минимальных порогов достаточности не может входить в полномочия ЕНПФ. Этим должно заниматься Министерство труда и социальной защиты населения, которое ответственно за реализацию политику в сфере социального обеспечения. А ЕНПФ может осуществлять лишь операторские функции - ведение пенсионных счетов, зачисление пенсионных взносов, выплата накопительной пенсии. Политику в этой сфере могут определять только правительство и Министерство, а не какое-то акционерное общество", - заявил он.

 
Также депутат утверждает, что нарушены сроки публикации. Так, согласно закону РК "О пенсионном обеспечении", пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений должны были быть опубликованы не позднее 1 декабря 2021 года, а не 3 декабря. И не только на интернет-ресурсе ЕНПФ, а также в печатных изданиях.
 

Еще 1 сентября в своем послании глава государства разрешил перечислять часть пенсионных накоплений на депозит в "Отбасы банк". Но соответствующие поправки были приняты только 10 декабря 2021 года".

 
При этом информационные системы и платформы для приема заявок еще дорабатываются. 
 

И опять не обошлось без сюрпризов. Без видимых на то причин срок использования пенсионных накоплений по назначению сокращен в 2 раза: с 45 до 20 рабочих дней", - напоминает депутат. 

 
Исходя из вышеизложенного, мажилисмен предлагает:
 
1)        отказаться от использования показателя минимальной заработной платы при расчете порогов достаточности;
 
2)        пересчитать пороги минимальной достаточности на 2022 год, используя, размер минимальной пенсии, согласно закону о пенсионном обеспечении;
 
3)        закрепить полномочия по расчету порогов достаточности за МТСЗН РК, как уполномоченного органа;
 
4)        до конца этого года выполнить поручение президента о возможности перечисления пенсионных накоплений на депозит в "Отбасы банк" и дать разъяснение по сокращению срока использования пенсионных накоплений с 45 до 20 дней;
 
5)        провести служебное расследование и наказать ответственных за разработку методики определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений.
 
Напомним, что ЕНПФ с 2022 года намеревался изменить порог достаточности в рамках досрочного использования пенсионных средств. Изменения вызвали возмущение у большинства казахстанцев, активисты даже организовали сбор подписей под петицией против решения ЕНПФ. После заявления ЕНПФ казахстанцы подали рекордное количество заявок на досрочное снятие пенсионных накоплений. Ажиотаж вокруг пенсионки также вызвал рост цен на жилье. 9 декабря Токаев поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности для досрочного снятия пенсионных до 1 апреля 2022 года.
 

Меценатов Акмолинской области наградили премией "Жомарт жүрек"

15.12.2021, 09:15 170299
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 15 ДЕКАБРЯ - Ежегодно с 2018 года в Казахстане в рамках программы "Рухани жаңғыру" реализуется проект "Жомарт жүрек", направленный на популяризацию благотворительной деятельности, повышение гражданской ответственности и социальной активности населения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сегодня в Кокшетау прошло чествование акмолинцев за активное участие в реализации благотворительных и социально-значимых проектов, а также вклад в социально-экономическое развитие региона, сообщает управление внутренней политики региона. 
 
В церемонии награждения принял участие аким области Ермек Маржикпаев.
 

Отрадно, что в преддверии знаменательного события для нашей страны - 30-летия Независимости, мы чествуем настоящих патриотов своей Родины. Ваш вклад в развитие региона и страны неоценим. От имени всех жителей области благодарю вас за Ваш труд, за ваше внимание, заботу и милосердие", - отметил руководитель региона. 

 
В числе награжденных Ерсаин Жаксылыков, руководитель одного из ведущих предприятий области по производству молочной продукции. Он стал лучшим по республике в номинации "Жылдың үздік қамқоршысы". Им оказана спонсорская помощь спортивным и ветеранским организациям. Меценат на постоянной основе оказывает поддержку трудовым коллективам и социально уязвимым категориям населения.
 
Номинации "Жыл меценаты" удостоен Александр Гусев, директор агрофирмы в Аршалынском районе. На протяжении нескольких лет он оказывает помощь в ремонте социальных объектов, приобретении медицинского оборудования, помогает нуждающимся гражданам. Только в этом году им оказана помощь на сумму свыше десяти миллионов тенге.
 
Обладателем номинации "Жыл тұлғасы" стала Куралай Джумабекова, координатор ОФ "Ана үйі", многодетная мать. Ею на постоянной основе оказывается социальная помощь женщинам и их детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
 
В рамках мероприятия также состоялось награждение победителей конкурса среди творческих и научных личностей "Кулагер" по номинациям: "Лучшая проза", "Лучшее поэтическое произведение", "Лучшая публицистическая работа", "Лучший эскиз малой архитектурной формы", "Лучшая научно-исследовательская работа" и "Лучший телесюжет".
 
К слову, в этот же день ряд акмолинцев были награждены медалью "Халық алғысы", юбилейной медалью "Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл", нагрудным знаком "Қазақстан мәслихаттарының Құрметті депутаты" и другими почетными наградами.
 

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