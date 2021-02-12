Новое подразделение создадут в полиции Алматы

Алматы. 11 февраля. Kazakhstan Today - В полиции Алматы будет создано новое подразделение, передает Kazakhstan Today.
Как сообщил на отчетной встрече перед жителями Алматы начальник департамента полиции города Канат Таймерденов, подразделение будет создано в рамках перехода полиции к "сервисной модели".
Пилотный проект данной модели год назад был запущен в Карагандинской области. На их примере в городе планируется внедрение такой модели в качестве пилотного проекта в двух районах: в Алатауском - в частном секторе и в Бостандыкском - в жилом комплексе. В рамках поручений президента нами совместно с акиматом разрабатывается трехлетний План по улучшению деятельности участковых инспекторов полиции. В этот план включены все аспекты работы и бытовые условия участковых инспекторов полиции. Одним из преимуществ плана является то, что участковые инспекторы полиции будут проживать на своем обслуживаемом административном участке, что позволит оперативно реагировать на обращения граждан", - сказал Таймерденов.
По его словам, в 2020 году все старшие участковые инспекторы с целью повышения доверия, доступности и узнаваемости среди населения, для реализации принципа "полиции шаговой доступности" были зарегистрированы в социальной сети Facebook. Также они включены в чаты КСК мессенджера WhatsApp, куда поступают различного рода проблемные вопросы от жителей административного участка, что позволяет более тесно взаимодействовать с КСК и оперативно реагировать на обращения.
Кроме выше перечисленных мер, в целях модернизации органов внутренних дел в 2021 году департаментом полиции намечены следующие приоритетные задачи, реализация которых также будет способствовать улучшению оперативной обстановки и профилактики преступности: во-первых, в рамках реализации принципа "Слышащего государства" в департаменте будет создан специальный отдел по оперативному рассмотрению обращений граждан; во-вторых, в целях реализации трехзвенной системы правосудия нами 60% уголовных дел будут переведены в электронный формат расследования; в-третьих, в этом году будет осуществлен переход на обмундирование нового образца. В первую очередь преобразование коснется наружных служб. И, в-четвертых, будем продолжать работу по профилактике преступности, по недопущению роста преступлений. Для этих цели планируем увеличение количества нарядов пешего патрулирования и модульных постов на наиболее криминогенных участках", - констатировал Канат Таймерденов.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства