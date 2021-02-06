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Глава МВД: в 2020 году преступность сократилась на 37%

05.02.2021 9721
Нур-Султан. 5 февраля. Kazakhstan Today - Министр внутренних дел Республики Казахстан Ерлан Тургумбаев доложил президенту о результатах работы МВД в 2020 году и состоянии криминогенной обстановки, передает Kazakhstan Today.
 
По словам Тургумбаева, преступность сократилась на 37%, существенно снизилось количество краж, разбоев, грабежей, хулиганств и изнасилований. Повысился уровень безопасности на улицах и в других общественных местах. Сократилось количество дорожно-транспортных происшествий, а также травмированных и погибших в них граждан, сообщает Акорда.
 
Глава государства также заслушал отчет о результатах исполнения ранее данных поручений. Ерлан Тургумбаев доложил, что 2021 год в системе МВД объявлен Годом профилактики правонарушений, и подробно остановился на реализации проектов по реформированию органов внутренних дел. В частности, речь шла о внедрении сервисной модели работы, обеспечении принципа "полиции шаговой доступности", реформировании службы участковых инспекторов.
 
Кроме того, президент был ознакомлен с проектами по цифровизации деятельности органов внутренних дел и с первыми результатами запуска мобильного приложения "Police 102", позволяющего гражданам оперативно контактировать с полицией.
 
Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на необходимости проведения качественной реформы, позволяющей достичь ощутимых результатов в повышении доверия граждан к полиции. В данном контексте министр внутренних дел доложил о совершенствовании системы отбора кадров, утверждении новых квалификационных требований, формировании антикоррупционного иммунитета, усилении идеологической и имиджевой работы.
 
Отдельным блоком была представлена информация о модернизации уголовно-исполнительной системы и мерах по улучшению условий содержания осужденных, обеспечению их занятости, а также о введении в колониях сплошного видеонаблюдения.
 
Министр передал президенту слова благодарности сотрудников за меры государственной поддержки в виде повышения заработной платы и улучшения социального пакета.
 
По итогам встречи глава государства дал ряд поручений, направленных на дальнейшее повышение уровня правопорядка в стране, укрепление доверия граждан к полиции и обеспечение эффективного противостояния современным вызовам и угрозам. Касым-Жомарт Токаев также считает важным продолжить работу по цифровизации государственных услуг.

Напомним, в Казахстане на улицах города будут установлены кнопки SOS для связи с Центром оперативного управления в случае каких-либо происшествий. Кроме того, будет запущена систем отслеживания местоположения ребенка "Найди меня". 
 

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