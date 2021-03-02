Новую концепцию здорового образа жизни разрабатывают в РК

Нур-Султан. 1 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане разрабатывается новая концепция здорового образа жизни, передает Kazakhstan Today.



Министерством здравоохранения разрабатывается новая Концепция ЗОЖ, в которой будут заложены прогрессивные подходы стимулирования принципов здорового образа жизни каждым гражданином, сообщила в ходе расширенного заседания коллегии Минздрава вице-министр здравоохранения Ажар Гиният.

Также Минздрав проводит работу по профилактике, своевременной диагностике и лечению заболеваний. Так, для пациентов с болезнями системы кровообращения в республике создано 36 центров чрезкожного коронарного вмешательства, из них 26 третьего уровня, 11 - второго уровня. Во 2 квартале 2021 года планируется открытие ЧКВ центра в городской многопрофильной больнице города Шу Жамбылской области. Кроме этого, по стране работают 66 инсультных центров.



"Наличие инсультных центров в регионах позволяет обеспечивать граждан страны высококвалифицированной медицинской помощью при острых нарушениях мозгового кровообращения", - отметила Гиният.



В рамках развития онкологической службы в прошлом году в Актау был введен в эксплуатацию новый онкологический центр. В Таразе завершается строительство онкологического центра, который планируется оснастить современным лечебно-диагностическим оборудованием (линейный ускоритель, КТ симулятор, аппарат МРТ и другие). В "Областном центре онкологии и хирургии" в Усть-Каменогорске установлен высокотехнологичный линейный ускоритель. Также расширен перечень препаратов для лечения онкопатологии.



Кроме того, Минздравом отработан Комплексный план дальнейшего развития первичной медико-санитарной помощи страны, а также разработаны Оперативный план по снижению материнской, младенческой смертности и Дорожная карта по совершенствованию комплекса медицинской помощи детям с ограниченными возможностями Республики Казахстан на 2021 год.



"Оперативным планом планируется укрепить 1-й и 2-й уровни перинатальной помощи на районном уровне путем доукомплектования медицинскими кадрами, улучшения инфраструктуры и материально-технической базы родовспомогательных организаций с целью обеспечения готовности к оказанию экстренной медицинской помощи", - разъяснила вице-министр.

Ранее Министерство культуры и спорта РК разработало Комплексный план развития физической культуры и массового спорта на 2020-2025 годы.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства