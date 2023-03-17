Новые правила содержания и выгула домашних животных утвердили в Алматы
Алматы. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство экологии утвердило правила содержания и выгула домашних животных в Алматы.
В новых правилах не допускается содержание домашнего животного:
- в общественных местах, в местах содержания при нарушении требований законодательства Республики Казахстан в области ответственного обращения с животными и здравоохранения;
- в местах общего пользования (лестничные площадки, подвалы, чердаки, сопредельные балконы, лоджии и подсобные помещения общего пользования);
- на придомовых территориях (кроме придомовых территорий индивидуальных жилых домов);
- в кухнях и коридорах общежитий.
Также правила запрещают владельцам загрязнение домашними животными жилых и нежилых помещений, в том числе объектов кондоминиума, общественных мест и нанесения вреда окружающей среде.
Содержание домашних животных в жилище (индивидуальный жилой дом, квартира, комната в общежитии, модульный (мобильный) жилой дом), занятых несколькими семьями, разрешено только с согласия всех проживающих совершеннолетних членов семей с учетом медицинских противопоказаний.
Не допускается оставление домашних животных без присмотра. В случае невозможности присмотра владелец домашнего животного или ответственное лицо:
- помещает животное на временное содержание в приют для домашних животных;
- передает его на временное содержание третьим лицам;
- помещает в зоологическую гостиницу.
В случае если владелец больше не может содержать домашнее животное, он обязан его устроить.
Собаки содержатся в условиях, исключающих их самовыгул и нападение на людей и животных. При отсутствии таких условий собака находится в вольере или на привязи.
Выгул домашних животных осуществляется при условии обеспечения безопасности физических лиц и животных, а также защиты имущества физических или юридических лиц от нанесения вреда.
Порядок выгула домашних животных:
- Выгул домашнего животного осуществляется на поводке длиной, не превышающей 2 (два) метра, без намордника в местах выгула, не отмеченных запрещающим знаком, при этом владелец животного имеет при себе намордник, который незамедлительно надевается на собаку при необходимости.
- Владелец своевременно надевает намордник на собаку и регулирует подходящую длину поводка в местах выгула, установленных местными исполнительными органами.
- Производит выгул домашнего животного, не создавая беспокойства и помех окружающим.
- При переходе через улицы, вблизи магистралей на домашнее животное надевается намордник и берется на короткий поводок, не превышающий 1,5 (полтора) метра, во избежание дорожно-транспортных происшествий и его гибели на проезжей части.
- При отсутствии запрещающих надписей на собаку надевается намордник и берется на короткий поводок, не превышающий 1,5 (полтора) метра.
- Оставлять собаку на привязи и в наморднике на коротком поводке длиной 1,5 метра, исключающем произвольное развязывание, рядом со зданием на время, в течение которого владелец находится внутри этого здания, если при этом нет угрозы для общественности, нарушения общественного порядка, не возникает опасности для здоровья собаки и помех для свободы ее движений.
- Владельцы и ответственные лица, имеющие закрепленные территории, охраняемые собаками, содержат собак на своих базах, складах, производственных помещениях в свободном выгуле только в ночное время и на огороженной территории. В дневное время собаки находятся в вольере или на привязи.
На территории населенного пункта не допускается:
- самовыгул собак;
- выгуливать домашних животных и находиться с ними в общественных местах и транспорте лицам, не способными контролировать их поведение, в том числе находящимся в состоянии алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения;
- выгуливать домашних животных на территориях детских дошкольных, образовательных, физкультурно-спортивных и медицинских, лечебных организаций, организаций культуры, детских и спортивных игровых площадок и на территориях, где установлены запрещающие знаки, не предназначенных для выгула;
- выгуливать домашних животных на территории, где разрешено купание людей;
- купать и мыть домашних животных на территории, где разрешено купание людей, в прудах, фонтанах и водозаборах;
- нахождение и содержание домашних животных на предприятиях общественного питания (кроме служебных собак и собак-поводырей для людей со слабым зрением), в торговых и производственных залах продовольственных магазинов сервисного обслуживания, культурных учреждениях (кроме случаев проведения выставок, зрелищных и массовых мероприятий с участием собак), религиозных организациях (объединениях), в помещения детских, образовательных, медицинских организаций.
Местный исполнительный орган города Алматы в области ответственного обращения с животными определяет места, в которых запрещены выгул домашних животных либо нахождение с животными с иной целью, а также при необходимости оборудует места для выгула домашних животных.