Новых начальников ДУИС назначили в Нур-Султане, Шымкенте, Алматинской и Жамбылской областях

НУР-СУЛТАН. 6 ОКТЯБРЯ - В Нур-Султане, Шымкенте, Алматинской и Жамбылской областях назначены начальники департаментов уголовно-исполнительной системы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По согласованию с администрацией президента РК приказом министра внутренних дел РК, генерал-лейтенанта полиции Ерлана Тургумбаева, начальником департамента уголовно-исполнительной системы по городу Нур-Султану назначен полковник юстиции Даулет Рахимбеков, ранее занимавший должность заместителя ДУИС по Нур-Султану. В органах внутренних дел с 1993 года. Службу начал участковым инспектором милиции внутренних дел Целиногадского района УВД Акмолинской области.

Начальником департамента уголовно-исполнительной системы по городу Шымкенту назначен полковник юстиции Тенизжан Джанибеков. В органах внутренних дел РК работает с 1995 года, начинал помощником следователя в отделении ОВД Аль-Фарабийского района ЮКО. С 2002 года служит в пенитенциарной системе республики. Последняя занимая должность - первый заместитель председателя УИС МВД РК.

Начальником департамента уголовно-исполнительной системы по Алматинской области назначен полковник юстиции Иглик Хасенов, ранее занимавший должность начальника оперативного управления КУИС МВД РК. Хасенов с 1998 года работает в пенитенциарной системе республики. Занимал различные руководящие должности в уголовно-исполнительной системе Нур-Султана, СКО и Акмолинской области.

Начальником департамента уголовно-исполнительной системы по Жамбылской области назначен полковник юстиции Нияз Рыспаев. Службу в УИС начинал начальником отряда, занимал различные должности, в том числе руководящие. До нынешнего назначения был заместителем начальника Департамента УИС по Западно-Казахстанской области.

Назначенные начальники ранее работали на руководящих позициях в центральном аппарате Комитета УИС и его территориальных подразделениях, имеют многолетний опыт в пенитенциарной системе", - отметили в пресс-службе КУИС МВД РК.