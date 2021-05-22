Nur Otan привлек акима Сырдарьинского района к партийной ответственности

КЫЗЫЛОРДА. 21 МАЯ - В селе имени Аскара Токамагамбетова Сырдарьинского района Кызылординской области возник конфликт между двумя группами дольщиков ТОО "Аскар Токмагамбетов Жер", в связи с решением о выходе части из них из состава товарищества, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации комитета партийного контроля партии Nur Otan, в настоящее время данный спор обострился и приобрел социальный характер, в частности, имели место стычки между дольщиками и представителями компании. Подчеркивается, что со стороны местных исполнительных органов должные меры не принимались.

Аким района, председатель филиала партии самоустранился от решения данного вопроса. В этой связи, с учетом сохраняющейся напряжённой обстановки и непринятия должных мер, областной комиссией партийного контроля председателю Сырдарьинского районного филиала партии, акиму района Талгату Дуйсебаеву вынесено партийное взыскание в виде замечания", - сказал председатель комитета партийного контроля партии Nur Otan Артур Платонов.

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