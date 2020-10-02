Nur Otan наказал партийцев Туркестанской области за принуждение к голосованию на праймериз

Нур-Султан. 1 октября. Kazakhstan Today - Комитет партийного контроля Nur Otan проверил информацию, распространяемую в социальных сетях о принуждении членов партии Тюлькубасского района к голосованию на праймериз за определенных кандидатов, передает Kazakhstan Today.

По итогам проверки было выявлено, что директор школы в поселке Сартобе Тюлькубасского района Гульжан Амирбекова пыталась принудить педагогов учебного заведения проголосовать за ряд кандидатов, в том числе своего супруга, тем самым грубо нарушив положения правил проведения праймериз партии Nur Otan.

Комиссией партийного контроля Тюлькубасского районного филиала рекомендовано ППО "Сартобе" исключить Гульжан Амирбекову из рядов партии Nur Otan", - сообщает пресс-служба партии.

Кроме того, решением областного организационного комитета по проведению внутрипартийного отбора, её супруг Нурлан Амирбеков снят с праймериз. Также в отношении первого заместителя председателя Тюлькубасского районного филиала партии Куатбека Еркебаева применена дисциплинарная мера партийного взыскания.

В пресс-службе Nur Otan еще раз подчеркнули, что в рамках исполнения поручения Елбасы, лидера партии Нурсултана Назарбаева о необходимости обеспечения открытого, прозрачного и справедливого голосования на внутрипартийных выборах центральный аппарат будет жестко пресекать подобные "инициативы" на местах.

Ранее комитет партийного контроля выявил попытку организации массового голосования в Акмолинской области. В результате к первому заместителю председателя Сандыктауского территориального филиала Л. Ловягиной применена мера партийного взыскания "замечание", к председателю ППО "Білім" Ж. Каирмденову и заместителю председателя ППО "Білім" Б. Барахоевой - партийное взыскание в виде выговора", - рассказали в партии.

По всем нарушениям правил проведения праймериз можно обращаться на горячую линию 8 (800) 080 4441 (звонок бесплатный) или по электронной почте komek@nurotan.kz.

Все сигналы будут детально изучены комитетом партийного контроля. К виновным будут приняты самые принципиальные меры, вплоть до исключения из партии", - заверили в Nur Otan.

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