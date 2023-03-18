Обезвредивших подростка с топором школьников наградили в СКО   

Подтопление населенных пунктов произошло в двух районах региона, было эвакуировано более 400 человек

Фото: МЧС РК

Рассказать друзьям

Актобе. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава МЧС Юрий Ильин по поручению премьер-министра Республики Казахстан Алихана Смаилова вылетел в Актюбинскую область для оценки ситуации, контроля и координации работ по ликвидации последствий паводков в населенных пунктах Актюбинской области.





Напомним, что в результате резкого повышения температуры и интенсивного таяния снега произошло подтопление населенных пунктов Кобдинского и Уилского районов.





Силами спасателей и местных исполнительных органов заблаговременно эвакуировано более 400 человек, 140 из которых в настоящее время вернулись в свои дома, более 70 человек находятся в пунктах временной эвакуации, еще 240 человек остаются у родственников. Отогнано в безопасные места более 4000 голов сельскохозяйственных животных", - проинформировали в МЧС.





В указанных районах области в аварийно-спасательных и неотложных работах, ликвидации последствий паводков задействовано порядка 900 человек личного состава, 650 единиц техники спасательных подразделений МЧС, местных исполнительных органов, МВД и других заинтересованных структур области.





Дополнено. 18.03.2023, 17.51





По данным МЧС , в ходе рабочего визита в Актюбинскую область министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин и аким Актюбинской области Ералы Тугжанов провели облет и ознакомились с текущей обстановкой, а также проводимыми аварийно-спасательными и неотложными работами по ликвидации последствий паводков в Кобдинском и Уилском районах Актюбинской области.





В двух районах области из-за интенсивного снеготаяния и стока талой воды с полей произошло подтопление жилых домов, дворовых территории и подсобных хозяйств (Кобдинский район - 79 домов, Уилский район - 2 дома и 12 дворовых территории). По результатам комиссии местных исполнительных органов - подтопленными остаются 19 домов и 12 дворовых территорий, где ведутся активные противопаводковые мероприятия и работы по откачке воды.





Задействованными силами и средствами оперативно и заблаговременно эвакуировано более 400 человек, которые размещены у родственников и в эвакуационных пунктах. Люди постепенно возвращаются в свои дома, уже вернулось 140 человек. Произведен отгон более 4 00 сельскохозяйственных животных на безопасное место.





Юрий Ильин поставил ряд конкретных задач по ускорению ликвидации последствий паводков, обозначил пути их решения и минимизации подобных угроз в будущем.





Мы завершили облет районов, которые пострадали. Сложная обстановка пока наблюдается в Уилском районе. Принято решение по направлению инженерной техники, разрывов перемычек лиманных сооружений для ускоренного пропуска талых вод из населенного пункта Ойылского района. На месте работает оценочная комиссия местных исполнительных органов, которая завершит в ближайшие время свою работу по оценке ущерба и имущества граждан. Работа подразделений МЧС и местных исполнительных органов будет продолжена до полного завершения откачки воды из всех домовладений. Ситуация под контролем. Осложнение обстановки не наблюдается. Ближайшие 10 дней практически все северные районы области уже освободятся от снега, такого высокого уровня расхода воды пока не ожидается", - прокомментировал ситуацию Юрий Ильин.





Вместе с тем, в ходе облета проведен осмотр низовьев Актюбинского водохранилища.





На сегодняшний день в двух районах области в аварийно-спасательных и неотложных работах, ликвидации последствий паводков задействовано порядка 900 человек личного состава, 650 единиц техники, включая водооткачивающие средства спасательных подразделений МЧС, местных исполнительных органов, МВД и других заинтересованных структур области.





В целом, проведенные по Актюбинской области ранее до начала паводкового периода превентивные противопаводковые мероприятия по устройству водопропускных труб, очистке арычной системы, вывозу снега, способствовали уменьшению паводковых угроз.





Проводимые в настоящее время инженерные и другие работы также способствуют скорейшей стабилизации обстановки в наступивших сложных гидрометеорологических условиях, связанных с резким повышением температурного фона и резкого таяния снега при максимальных показателях промерзания грунта.





За сутки в Байганинском, Иргизском, Мартукском, Мугалжарском, Уилском, Темирском и Шалкарском районах проводилась работа по укладке мешкотары с инертным материалом. Всего уложено более 10 000 мешков с инертным материалом, откачано порядка 30 000 кубометров воды.





В целом с начала паводкового периода по Актюбинской области откачано более 390 000 кубометров воды, прочищено более 26 км арыков, уложено более 24 000 мешков с инертным материалом, возведена временная дамба протяженностью почти 200 метров, проведены берегоукрепительные работы протяженностью 500 метров.





По области из населенных пунктов вывезено порядка 525 000 кубометров снега. В Актобе выше жилого массива Сая, и селе Петропавловка Каргалинского района прорыт водоотводной канал длиной 200 метров.





Противопаводковые мероприятия продолжаются.





Вместе с тем, по информации Акимата Актюбинской области жителям, чьи дома подверглись значительному подтоплению, будет оказана всесторонняя помощь в том числе по восстановлению и строительству жилья по итогам работы комиссии местных исполнительных органов. Работа по созданию искусственных водозаборов, укладке песка и откачке воды продолжается.



