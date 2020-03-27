Алматы. 26 марта. Kazakhstan Today - Обменники Алматы будут работать с 10.00 до 16.00 в период действия карантина и чрезвычайного положения, передает Kazakhstan Today.

На период действия карантина и чрезвычайного положения на территории Алматы оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции по городу Алматы решил ограничить в городе на время действия в стране режима чрезвычайного положения работу обменных пунктов, уполномоченных банков (в соответствии с их графиком работы) и уполномоченных организаций, имеющих право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой с 10.00 до 16.00 по времени Нур-Султана", - говорится в сообщении акимата города.

Отмечается, что данные меры направлены на минимизацию рисков распространения коронавирусной инфекции на территории города Алматы при осуществлении обменных операций с наличной иностранной валютой.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией , к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 487 тысяч, скончалось более 22 тыс.

На сегодняшний день в стране подтверждены 111 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 61 случай, Алматы - 40 случаев, Караганде - 4 случая, Шымкенте - 2 случая, Алматинской области - 1 случай, Актюбинской области - 1 случай, Жамбылской области -1 случай, Северо-Казахстанской области - 1 случай. Сегодня зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса в стране.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства