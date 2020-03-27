Зарегистрировано еще 2 случая заражения коронавирусом в Караганде, всего в РК - 111 случаев

Нур-Султан. 26 марта. Kazakhstan Today - По состоянию на 21.00 26 марта 2020 года в Казахстане подтверждены 111 случаев регистрации коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрировано еще 2 случая заражения коронавирусной инфекцией в Караганде. На сегодняшний день в стране подтверждены 111 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане – 61 случай, Алматы – 40 случаев, Караганде - 4 случая, Шымкенте - 2 случая, Алматинской области - 1 случай, Актюбинской области - 1 случай, Жамбылской области -1 случай, Северо-Казахстанской области - 1 случай", - сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Казахстан.





Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией, к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 487 тысяч, скончалось более 22 тыс.





Напомним, в связи с распространением коронавируса в Казахстане был введен режим ЧП . Алматы и Нур-Султан с 00.00 19 марта были закрыты на карантин.

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