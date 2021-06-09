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Обвиняемый по делу Томирис Байсафы оправдан

08.06.2021 8884
Обвиняемый по делу Томирис Байсафы оправдан
МОСКВА. 8 ИЮНЯ – Суд присяжных вынес оправдательный приговор Муртузали Меджидову, подозреваемому в убийстве 21-летней студентки МГИМО из Казахстана Томирис Байсафы, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сын бывшего главы правительства Дагестана освобожден в зале суда, сообщает telegram-канал Mash. 
 

Дорогие друзья, его признали невиновным. Я даже не знаю, что сказать..." - написала в своём инстаграм-аккаунте мать погибшей девушки Жанна Ахметова.


 
Напомним, 13 апреля 2018 года Томирис Байсафа, студентка МГИМО, выпала из окна четвертого этажа при невыясненных обстоятельствах. 3 мая 2018 года она скончалась в больнице. Разбирательство по делу о гибели юной казахстанки в Москве длилось три года.
 
Прошлой весной Жанна Ахметова обратилась к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой помочь ей добиться справедливого судебного разбирательства по делу о гибели Томирис. 
 
В июле прошлого года по данному делу был арестован Муртузали Меджидов. В марте этого года дело было передано в суд. 
 

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