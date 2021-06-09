Обвиняемый по делу Томирис Байсафы оправдан

МОСКВА. 8 ИЮНЯ – Суд присяжных вынес оправдательный приговор Муртузали Меджидову, подозреваемому в убийстве 21-летней студентки МГИМО из Казахстана Томирис Байсафы, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Сын бывшего главы правительства Дагестана освобожден в зале суда, сообщает telegram-канал Mash.

Дорогие друзья, его признали невиновным. Я даже не знаю, что сказать..." - написала в своём инстаграм-аккаунте мать погибшей девушки Жанна Ахметова.





Прошлой весной Жанна Ахметова обратилась к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой помочь ей добиться справедливого судебного разбирательства по делу о гибели Томирис.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства