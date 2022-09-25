Очередного организатора собачьих боев задержали в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. 24 СЕНТЯБРЯ - В Талдыкоргане благодаря зоозащитникам задержали очередного организатора собачьих боев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Заявление в полицию поступило от зоозащитников. В нем указывалось, что мужчина якобы устраивает собачьи бои и даже выкладывает их видеозаписи в соцсетях", - сообщает Polisia.kz.
Эта информация подтвердилась. Личность правонарушителя была установлена. Им оказался 22-летний житель Талдыкоргана. Он задержан и привлечен к административной ответственности.
Напомним, ранее в Талгаре зоозащитники обнаружили место массового убийства собак. Предположительно, их использовали в собачьих боях. Мешки с останками убитых животных живодеры скидывали в арычный канал. Позже работники акимата вытащили из канала 15 мешков с останками собак.
Это далеко не первый факт жестокого обращения с животными в стране. В середине мая в Павлодаре живодер убил собаку и хотел ее съесть.
Позже аналогичный случай произошел в Алматинской области, где мужчина убил дворового пса ради собачьего жира.
В Мангистауской области за первый квартал 2022 года коммунальные ветслужбы отловили и уничтожили 200 бродячих собак и 201 кошку.
Между тем 1 марта в стране вступил в силу закон о защите животных.