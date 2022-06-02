Жителю Алматинской области грозит уголовное наказание за убийство собаки

Фото: instagram.com/police_almobl/
КОНАЕВ. 1 ИЮНЯ - Полицейские Талгарского района задержали 35-летнего мужчину, который подозревается в жестоком обращении с животным, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сельчанин убил свою собаку. И теперь он в качестве подозреваемого привлекается к ответственности по статье 316, часть 2, УК РК (Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель), сообщает пресс-служба ДП Алматинской области.
Поводом к возбуждению уголовного расследования послужили фотоматериалы, размещенные в соцсетях защитниками животных, которые на окраине поселка Карабулак обнаружили останки собаки. В полиции Талгарского района отреагировали на информацию и вскоре установили 35-летнего хозяина погибшей собаки, который признался в убийстве своего питомца.
В свое оправдание задержанный пояснил, что зарезал дворового пса для добычи собачьего жира, который намеревался использовать в лечебных целях.
Согласно казахстанскому законодательству подозреваемому грозит крупный денежный штраф, исправительные работы либо арест до пятидесяти суток.
Это далеко не первый факт жестокого обращения с животными в стране. В середине мая в Павлодаре живодер убил собаку и хотел ее съесть. За первый квартал 2022 года коммунальными ветеринарными службами Мангистауской области отловлены и уничтожены 2200 бродячих собак и 201 кошка.