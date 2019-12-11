Официальным такси разрешат движение по автобусным полосам в Алматы

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Алматы. 10 декабря. Kazakhstan Today - Официально зарегистрированным такси разрешат движение по автобусным полосам в Алматы, передает Kazakhstan Today.

В последнее время участилось количество жалоб от населения на низкое качество обслуживания перевозок такси, в частности, провоз по завышенной стоимости, невыдача чеков за проезд, грубое поведение водителей такси. В целях стимулирования перевозчиков такси к повышению качества оказываемых услуг, а также обеспечения прозрачности деятельности и вывода средств из теневого оборота в этой сфере, акимат пересматривает организацию рынка такси. В этой связи планируется разрешить движение по выделенным полосам общественного транспорта для автомобилей такси официально зарегистрированных таксопарков, отвечающих требованиям законодательства (наличие таксометра, контрольно-кассового аппарата, опознавательных знаков, брендинга такси, информационного табло в салоне автомобиля)", - сообщил пресс-секретарь акима Алматы Асет Мукажанов в "Инстаграм".

По его словам, ожидаемый эффект от этой меры - повышение качества обслуживания такси, обеспечение прозрачности деятельности таксопарков, а также импульс в развитии официальных таксомоторных перевозок.

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