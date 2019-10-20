Новый случай нападения таксиста на пассажирку произошел в Алматы

Алматы. 19 октября. Kazakhstan Today - Таксист жестоко избил и ограбил пассажирку. Более того, попытался ее изнасиловать. Женщина получила серьезные травмы и сейчас с трудом передвигается, передает Kazakhstan Today.

Елена боится показывать свое лицо. Больничной койкой для женщины обернулась очередная поездка на попутке. Все происходило средь белого дня за городом, сообщил Первый канал "Евразия"

Буквально проехали метров 400 от силы, напротив кладбища есть пустырь от Бурундая. Он протянул назад руку, я руку откинула, он остановил резко машину, взял за волосы и потащил в эти кусты, хотел изнасиловать и, когда я начала оказывать сопротивление, наносил страшные побои. По лицу, пинал по почкам, по ногам", - рассказала пострадавшая.

Таксиста спугнули лишь проезжающие машины. Позже Елена смогла добраться до трассы, где ее подобрала скорая помощь. Сейчас женщина еле передвигается и боится выходить из дома. Она уже написала заявление в полицию. По ее словам, обидчик все еще не найден.

Еще один случай произошел в Алматы. Неизвестно, чем закончилась бы поездка для Аиши Самад, если бы не ее внимательность.

Я голосовала на дороге, и остановился мужчина. В этот момент я разговаривала по телефону. Через какое-то время я увидела, что я не в том направлении еду. Это был спальный район, какие-то дороги окольные. И на мой вопрос: "Куда вы меня везете?" он оглядывался и молчал. Возникла паника. Я выбежала из машины, запомнила номер на всякий случай", - говорит Аиша.

По данным телеканала, полицейские признают, что в городе участились случаи нападения на пассажиров. Минимизировать риски и не стать очередной жертвой поможет лишь собственная бдительность. В первую очередь людям советуют прибегать к услугам официального такси. Все данные автомобиля и водителя уже автоматически внесены в базу и найти его в случае чего не составит труда.

Однако, как показывает практика, официальное такси - не всегда залог безопасности. В Павлодаре вызванный через популярное приложение водитель оказался насильником и грабителем . Его жертвой стала девушка-врач.

Если вы все же прибегли к услугам такси, то следует придерживаться дополнительных правил. Люди в погонах советуют запоминать детали и обязательно сообщать все данные родным.

Обязательно запомнить номер автомашины, отправить своим родственникам: сели на такое-то такси и направляетесь по такому-то адресу в такое время. Если вы отправляетесь в одном маршруте, если водитель сбивается с этого маршрута и едет в другом направлении, думаю, нужно сразу же позвонить в 102. Сообщить об этом оперативно", - сказал подполковник полиции, заместитель начальника управления административной полиции города Нурлан Аманбек.

Но все это, как правило, теория, в экстренной ситуации счет идет на секунды. В мае этого года частный извозчик жестоко расправился с пассажиркой - 40-летней Батурой Мамедовой. Женщина возвращалась с работы домой. По версии следствия, в убийстве участвовала и спутница водителя. На теле жертвы насчитали 8 ножевых ранений. Суд над обвиняемыми продолжается.

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