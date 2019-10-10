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Подозреваемые в убийстве женщины-косметолога в Алматинской области рассказали свою версию случившегося

09.10.2019, 09:08 8533
Талдыкорган. 9 октября. Kazakhstan Today - В Алматинской области продолжается суд по громкому делу об убийстве 40-летней Батуры Мамедовой. На скамье подсудимых - супружеская пара, занимавшаяся частным извозом, передает Kazakhstan Today. 
 
Подсудимых Жангельды Кобланова и Айдану Беренову заводят в зал суда. Таксиста и его спутницу обвиняют в жестокой расправе над пассажиркой. По версии следствия, супруги ее убили намеренно, чтобы завладеть золотыми украшениями и деньгами. После закопали тело и сожгли вещи, сообщил Первый канал "Евразия".
 
С предъявленными обвинениями подсудимые не согласны.
 

Я не видела момент убийства, меня в машине не было. Ранее я давала показания под давлением. Мы поругались, и я пошла в магазин. Когда вышла, машины не было. Потом он приехал и я увидела, что на заднем сидении лежала женщина. Просила отвезти в больницу, но он мне угрожал и говорил, что я тоже буду на ее месте", - сказала Беренова. 

 
Подсудимый Кобланов таксовал на арендованной машине. Говорит, что ссорился с супругой в тот момент, как к ним села Батура Мамедова. Что именно происходило потом, объяснить не смог. При этом утверждал: деньги и украшения не были причиной расправы. Но, как позже показали материалы дела, это не помешало захватить золотую цепочку и отправиться с ней на Зеленый базар. 
 

Я был злой из-за ссоры с Айданой, пассажирка тоже кричала, я сказал: "Выходи! Иди пешком!" Она не послушала, и я решил напугать ножом. Она не выходила. Потом стала бороться, кричала: "Помогите!" И сама напоролась на нож. Помню 3 ранения. Все вышло случайно. Непреднамеренно", - говорит Кобланов. 

 
В такую версию защита потерпевшей стороны не верит. Они считают, что подсудимые действовали сообща. На теле погибшей криминалисты обнаружили 8 ножевых ранений. 
 
Батура Мамедова - гражданка Азербайджана, работала косметологом в Алматы. 27 мая после работы как обычно поймала попутку до поселка Береке. И не доехала до дома несколько сотен метров. Около трех недель ее разыскивали полиция и волонтеры. Позже правоохранители задержали таксиста и его супругу. У Батуры Мамедовой осталось трое детей. 
 

Я прошу суд, правосудие, чтобы их сильно наказали. Я видела их глаза, они не раскаялись. Они, наоборот, отрицали свою вину. Он сказал, она упала на нож. Неужели молодая женщина, мать трех детей, сама себя бросила на нож? Тем более 8 ножевых ранений," - сказала родственница Батуры Мамедовой Гулимзар Гадирова.

 
Обоим подсудимым вменяют "Убийство" и "Разбой", совершенные группой лиц по предварительному сговору. По этим статьям Кобланову и Береновой может грозить от 15 лет колонии. Очередное заседание назначено на следующую неделю.
 

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