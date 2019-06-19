Супругов из Алматы подозревают в убийстве и ограблении ранее пропавшей без вести сотрудницы салона красоты

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Женщина, работавшая в одном из салонов красоты Алматы, пропала без вести вечером 27 мая, когда возвращалась после работы домой. Она проживала на территории Илийского района Алматинской области. Обеспокоенные ее отсутствием родные обратились в полицию, сообщила пресс-служба департамента полиции Алматинской области.
С учетом того, что женщину в последний раз видели в Алматы, розыскное дело на пропавшую завели в Турксибском районе города. Позднее к поискам также подключились полицейские Алматинской области, которым удалось отследить весь маршрут женщины и задержать супружескую пару, оказавшуюся причастной к ее исчезновению.
В ходе розыскных мероприятий прорабатывалась одна из версий, что женщина могла стать жертвой грабежа. В итоге удалось установить двух лиц, мужчину и женщину, обоснованно подозреваемых в грабеже и убийстве разыскиваемой. Оба задержаны и помещены под стражу. Подозреваемые уже указали место захоронения тела потерпевшей. По факту убийства начато досудебное расследование с назначением необходимых в таких случаях экспертиз. Расследованием занимаются следователи Илийской районной полиции", - отметили в ведомстве.
По данным полиции, подозреваемые являются супружеской парой из Алматы, занимавшейся частным извозом на арендованной автомашине, в которую 27 мая потерпевшая подсела в качестве пассажира.
Напомним, ранее в Алматинской области задержали 27-летнего мужчину, который, занимаясь частным извозом, грабил женщин-пассажирок. А в Караганде более года назад вынесли приговор рецидивисту, убившему девушку-таксистку.
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