Таксист грабил и пытался изнасиловать пассажирок в Алматинской области

Талдыкорган. 5 июня. Kazakhstan Today - В Алматинской области полицейские задержали 27-летнего мужчину, который, занимаясь частным извозом, грабил женщин-пассажирок, передает Kazakhstan Today.

3 июня в полицию обратилась 25-летняя жительница села Кызылжар. Она заявила, что неизвестный таксист ограбил ее и попытался изнасиловать. Потерпевшая смогла назвать цвет и приблизительную марку автомашины. В течение нескольких часов правоохранителям установить подозреваемого, которым оказался 27-летний житель этого же района из села Ащисай.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан и доставлен в районную полицию. Как выяснилось, мужчина открыто завладел сотовым телефоном и 92 тысячами тенге пассажирки. Также в ходе проверки была установлена причастность задержанного к еще одному грабежу у молодой девушки из города Есик, имевшему место в мае текущего года. В обоих случаях подозреваемый пытался изнасиловать женщин, но встретив яростный отпор, грабил, отнимая у потерпевших ювелирные изделия, мобильные телефоны и денежные средства", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Сейчас подозреваемый помещен под стражу в изолятор временного содержания. Расследование по фактам грабежей и покушений на изнасилование продолжается в производстве следователей Енбекшиказахской районной полиции.

С учетом того, что подозреваемый занимался частным извозом на дальние расстояния, его продолжают проверять на причастность к аналогичным преступлениям, зарегистрированным в целом по региону", - дополнили в областной полиции.





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