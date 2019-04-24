Алматы. 23 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы полиция задержала таксистов, усыплявших и грабивших пассажиров, передает Kazakhstan Today.





Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы, трое мужчин - 1985, 1982 и 1997 годов рождения - находились под видом таксистов около ночных клубов и выжидали посетителей заведений.

"Когда люди поздней ночью выходили из клуба, зачастую в состоянии алкогольного опьянения, эти лица предлагали свои услуги по частной перевозке. По дороге, разговорившись с "клиентом", мужчины давали ничего подозревающему пассажиру закурить свои сигареты, после чего последний терял сознание. Тогда злоумышленники приступали к действиям: они отъезжали в безлюдное место и, пока жертва находилась в беспомощном состоянии, рыскали по карманам в поисках ценных вещей. Далее оставляли "уснувшего клиента" на месте и уезжали восвояси", - сообщил начальник управления полиции Медеуского района майор полиции Болат Тотыбаев.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий личности подозреваемых установлены. Они задержаны и водворены в ИВС ДП Алматы. Проводятся следственные действия в рамках досудебного расследования по статье 191 УК РК (Грабеж).

В данный момент проверяется причастность фигурантов к другим аналогичным правонарушениям. С целью процессуальной необходимости, а также не исключая серийности промысла задержанных, просим жителей города, кто мог пострадать от противоправных посягательств данных лиц, обратиться по телефонам: 254-48-01; 254-48-34; 254-48-09 или 102. Между тем обращаемся к гражданам с так называемым призывом безопасности при подсадке в частные такси: ни в коем случае не садитесь в машину, где уже многолюдно, не идите на поводу у якобы щедрых извозчиков и не принимайте от них любых угощений, а безопаснее всего пользоваться услугами лицензионного такси или "карет" посредством специальных ресурсов", - отметил майор Тотыбаев.

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