В Алматы осуждены водители такси, угощавшие клиентов сигаретами со снотворным

Алматы. 7 августа. Kazakhstan Today - В Алматы осуждены четверо водителей такси, которые усыпляли пассажиров снотворными лекарствами, передает Kazakhstan Today.

С 2017 по 2019 год подсудимые неоднократно совершали открытое хищение чужого имущества у жертв, которые останавливали машину у дороги и возле развлекательных комплексов. В результате они причинили имущественный ущерб потерпевшим в общем размере более 7 млн тенге.

"Они наблюдали за потерпевшими возле клубов и ночных развлекательных комплексов в центре города. Подсудимые предлагали услугу такси и во время поездки угощали клиента сигаретой со снотворным. Под воздействием сигареты здоровье жертв ухудшалось, они слабели и были без сознания. Подсудимые, воспользовавшись слабым состоянием потерпевших, похищали из карманов принадлежащее им имущество и скрывались с места преступления", - сообщили в районном суде №2 Медеуского района города Алматы.

В суде подсудимые частично признали вину и раскаялись в содеянном.

Двоим из них приговором суда назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы, еще двоим - 5 и 5,5 лет лишения свободы.

Осужденные будут отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Также судом частично удовлетворен гражданский иск о взыскании с подсудимых материального ущерба в пользу потерпевших", - проинформировали в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства