Огромная трещина появилась в новостройке в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 19 АВГУСТА - Огромная трещина напугала жителей новостройки в Усть-Каменогорске, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Дом буквально разошелся по швам от первого этажа до самой крыши. Владельцы квартир боятся, что жилье в любой момент может рухнуть, сообщает телеканал " Астана ".

Новому дому нет еще и года. Он был построен в декабре 2020 года. Большинство жильцов купили квартиры в ипотеку. Сейчас люди оставаться в этих стенах боятся. Временно переезжают к родным и знакомым.

На первом этаже маленькая трещина, на 4-5 этажах она уже большая 5-7 сантиметров", - говорит житель дома Серик Жипаев.

У меня маленький ребенок, я молодая мама и мне страшно; там, где трещина там с тремя детьми живут, а если вдруг что-то случится? Кто будет отвечать? Скоро зима, как мы будем жить? Я жду ответов комиссии, которая принимали этот дом", - сказала жительница Мадина Журкибаева.

Сразу после ЧП пятиэтажку осмотрела специальная комиссия из акимата. Они предположили, что грунт дал усадку. Однако точно чиновники смогут сказать после завершения экспертизы.

Полностью проведут обследование состояния дома в ближайшие дни, узнают, насколько годен он для проживания. Мы рассматриваем сейчас разные варианты. Если экспертиза скажет, что дом совсем в плачевном состоянии, то будем другие моменты решать, другие алгоритмы будем разрабатывать", - сообщил советник акима города Алибек Турисбеков.

Пока специалисты следят за домом. На месте трещины установлены маячки. Строители же заявили, что готовы сделать капитальный ремонт дома за свой счет.

Со своей стороны, мы сейчас будем ускорять все процессы, чтобы выявить причины и устранить последствия данной ситуации. Мероприятия, которые указаны будут в заключении технического обследования, компания берет на себя. И мы обязуемся все эти изъяны устранить", - сказал директор строительной компании Максат Шакиров.

Что касается жильцов, то на время ремонта чиновники рассматривают возможность временно переселить людей в городской пансионат.





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