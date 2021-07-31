В Уральске инвалидам и сиротам продали квартиры в разваливающейся новостройке

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УРАЛЬСК. 30 ИЮЛЯ - В Уральске девятиэтажный дом, который построили два года назад, доставляет огромные проблемы жильцам, большинство из которых - инвалиды, сироты и многодетные семьи, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает телеканал "Астана", с первых дней после заселения стены покрылись трещинами, появилась сырость, а от сквозняков из щелей люди постоянно болеют. Зимой в здании проблема с отоплением, а летом - с канализацией.

Жительница Уральска Алмагуль Бекешева рассказала, что дом вначале планировали делать на пять этажей, фундамент заливали как для пятиэтажного. После этого было принято решение увеличить число этажей до девяти.

Сразу видно было, что этот дом аварийный, при каждом метре он трясется. Вдруг у нас тоже будет ураган, мы вообще боимся. Другой дом надо выдать, мы точно такие же суммы будем платить, нам разницы нет. Мы тоже платим сейчас такую сумму, как за элитный дом", - объяснила женщина.

Живут в этом доме в основном инвалиды, сироты, многодетные семьи. Эти квартиры достались им не бесплатно. Рассчитываться за них придется еще 20 лет. Но уже сейчас жить в таких условиях люди не согласны. Они наняли независимых экспертов, которые, по их словам, признали дом аварийным. С этим заключением жильцы пошли в суд и подали иск на застройщика. Но представители строительной компании с обвинениями не согласны.

Бирлес Сарсенбаев, региональный представитель АО "Казахстанская жилищная компания" по ЗКО:

По предварительным данным экспертов, дом не в аварийном состоянии, здесь плиточный фундамент, осадки не было. У нас есть подрядчики, люди приехали из Костаная, здесь они были неделю, замеры сделали, теперь в течение 30 дней, а по договору 40 дней они подготовят проектно-сметную документацию. После этого начнутся ремонтные работы".

К делу подключилась комиссия партийного контроля из партии Nur Otan. Ситуацию партийцы взяли на контроль. Застройщика обязали привести дом в порядок.

Кенесары Нуршинов, заместитель председателя областного филиала партии Nur Otan:

Основное требование жильцов - привести в порядок состояние дома, так как очень много жалоб. Представители КИК заявляют, что в течение месяца они проведут экспертизу, после чего будут выделены средства для исключения нарушений. Мы, как партия, со своей стороны посодействуем, чтобы этот вопрос решился до конца".

Жильцов уже не волнует вопрос, почему дом был сдан с такими дефектами. Они просто хотят, чтобы жилье было комфортным и безопасным.





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