Около двух тысяч студентов будут обеспечены общежитиями в Жетысу

Талдыкорган. 19 февраля. Kazakhstan Today - В Алматинской области планируется строительство десяти общежитий на 1968 мест, передает Kazakhstan Today.

Два общежития будут построены для студентов Жетысуского государственного университета имени И. Жансугурова и восемь - для колледжей. Об этом стало известно в ходе проведения отчетной встречи акима Алматинской области Амандыка Баталова перед населением.

Вместе с этим на сегодняшний день в городе Талдыкоргане и Каратальском районе строятся четыре студенческих общежития.

Как известно, 2019 год был объявлен Годом молодежи. Наша цель - обеспечение занятости молодежи. В прошлом году охвачено 20,3 тыс. человек, в том числе по проекту "Молодой предприниматель" обучено 1663 человек", - сказал глава региона.

Также в рамках программы "С дипломом в село" 884 молодых специалиста получили подъемные пособия на сумму 175,0 млн тенге, 533 специалиста - кредиты на покупку жилья в сумме 1,9 млрд тенге.

В области функционирует 21 молодежный ресурсный центр . Из числа молодежи в возрасте до 29 лет активными мерами содействия занятости охвачено 20,3 тыс. человек, в том числе в рамках программы "Енбек" бесплатным профессионально- техническим образованием охвачено 1535 человек, краткосрочным обучением - 2795. Микрокредиты получили 283 человека, обучено основам предпринимательства по проекту "Бастау бизнес" 1663 человека, по проекту "Жас касіпкер" - 1595 человек.

Сейчас по районам и городам области зарегистрировано 13 107 молодых предпринимателей.

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