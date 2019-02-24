20 современных центров обслуживания молодежи откроют в Алматинской области

Талдыкорган. 20 февраля. Kazakhstan Today - В Алматинской области для привлечения молодых казахстанцев в сельские районы каждому молодежному ресурсному центру будет выделено по 10 гектаров земли, на которых молодые аграрии смогут выращивать сельхозкультуры, а вырученные средства направлять на решение необходимых вопросов, таких как открытие коворкинг-центров, интернет-библиотек, приобретение спортинвентаря, установка стрит-воркаутов, передает Kazakhstan Today.

Об этом в ходе отчётной встречи с жителями региона сообщил аким области Амандык Баталов. С появлением новых центров обслуживания, молодёжь приобретёт возможность получения доступного и качественного образования, а также работы и жилья.

Мы встретились с молодежью, учли их пожелания. Планируем открыть во всех районах и городах 20 современных центров обслуживания молодежи, как в Талдыкоргане", - подчеркнул Амандык Баталов.

Кроме этого, большой стимул для открытия бизнеса дает увеличение в 2 раза грантового финансирования по Дорожной карте бизнеса, обучение в рамках проекта "Бастау-Бизнес". За три года планируется обучить основам бизнеса 12 тысяч молодых людей, 4,5 тысячи запустят свое дело.

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