Нур-Султан. 2 декабря. Kazakhstan Today - Осадки ожидаются в понедельник на большей части территории Казахстана, передает Kazakhstan Today.

На большую часть территории Казахстана влияет ложбина циклона, с чем ожидаются местами осадки. Лишь на севере и востоке республики - погода без осадков. Местами по республике сохранятся туман, гололед, низовая метель, усиление ветра", - сообщает "Казгидромет".

По прогнозу, сегодня в Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, утром в Акмолинской области местами туман, днем местами в Карагандинской области гололед.

В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер до 15-20 метров в секунду. В Костанайской области местами туман, утром и днем местами гололед, метель, ветер до 18 метров в секунду.

В Туркестанской, Алматинской областях местами туман. Также в Туркестанской области местами, в Алматинской области, в районе Алакольских озер, усиление ветра до 15-22 метров в секунду.

В Жамбылской, Кызылординской областях местами туман, гололед и усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами туман, гололед, в Актюбинской области местами низовая метель, в Мангистауской области днем местами ветер до 18 метров в секунду.

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