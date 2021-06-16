От собственников изъятых под БАКАД участков требуют вернуть деньги

АЛМАТЫ. 14 ИЮНЯ - С собственников земельных участков в Талгарском районе Алматинской области, которые в 2012 году были изъяты для госнужд с целью строительства БАКАДа, требуют вернуть полученную компенсацию. При этом на спорных участках "хозяйничают" частные компании, выигравшие тендеры акимата на проведение работ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В редакцию Kazakhstan Today обратился Дмитрий Баденко, участник крестьянского хозяйства "Баденко Н.Г.". У КХ есть сад площадью 12 гектаров, и планируемый БАКАД захватывает часть этого сада.

Как рассказал (и подтвердил документально) Дмитрий Баденко, в 2012 году был заключен договор о выкупе земельного участка площадью 0,0769 гектара для госнужд между КХ акиматом Талгарского района и отделом земельных отношений этого же района. Согласно договору, землепользователю было выплачено из государственного бюджета 3 773 300 тенге.

Однако позднее прокуратура района проверила законность сделки с КХ Баденко и собственниками соседних участков и пришла к выводу, что "выкуп земельных участков произведен по завышенным ценам, договоры выкупа заключены не на законных основаниях". Ведомство обратилось в Специализированный межрайонный экономический суд Алматинской области с признанием договоров о выкупе земельных участков недействительными. Суд удовлетворил иск, постановив привести стороны договора в первоначальное положение.





На основании указанного решения суда в Талгарский территориальный отдел Алматинской области направлен исполнительный лист. Однако судебными исполнителями Талгарского территориального отдела до настоящего времени решение суда не исполнено. Вместо того чтобы обязать акимат Талгарского района выдать КХ "Баденко Н.Г." государственный акт на земельный участок в соответствии с решением суда, судебными исполнителями направляются требования о возврате в государственный бюджет денежных средств в сумме 3 773 300 тенге, то есть обязывают КХ "Баденко Н.Г." исполнить решение суда в одностороннем порядке", - сообщил участник крестьянского хозяйства.

По его словам, он готов выполнить решение суда и вернуть полученную сумму при обоюдном исполнении решения, но вместо этого судебные исполнители наложили арест на его имущество, стоимость которого превышает сумму иска.

В то же время, по словам Дмитрия Баденко, пока решение суда о приведении сторон в первоначальное положение не исполнено, строительные компании незаконно вырубают и уничтожают все насаждения плодовых растений на спорном участке. Всего там вырублено 106 плодовых деревьев.

Согласно сведениям, полученным из органов юстиции РК, "Договор №16 о выкупе земельного участка для государственных нужд" от 26 сентября 2012 года в юстиции не зарегистрирован, право частной собственности в настоящее время на данный земельный участок зарегистрирован на имя Баденко Н.Г. В этой связи для нас остается непонятным, кто из должностных лиц акимата Талгарского района Алматинской области или из руководителей подрядной организации распорядился вырубать плодовые насаждения на территории КХ "Баденко Н.Г.", на каком основании, кто и при таких обстоятельствах будет заниматься приведением сторон в первоначальное положение", - сообщил Дмитрий Баденко.





Более того, 10 августа 2016 года постановлением акима Талгарского района Р. Садыковой на территории Талгарского района был выделен земельный участок для строительства БАКАД площадью 182,3526 гектара, куда входит земля, изъятая у КХ.

С учетом решения СМЭС Алматинской области выкуп земельного участка Баденко Н.Г. площадью 0,0796 гектара, фактически расположенного на территории строительства БАКАД, государством не осуществлен. Тем самым вышеуказанное постановление акима Талгарского района и выданный государственный акт с кадастровым номером 03-051-342-012, площадью 182,3526 гектара, являются НЕЗАКОННЫМИ и вынесены в нарушение прав собственности иных собственников", - заявил Дмитрий Баденко.

Если же всё-таки ранее изъятые земельные участки вновь востребовались для нужд государства, то неясно, почему с КХ "Баденко" продолжают требовать возврат почти 3,8 млн тенге и на каком основании наложен арест на его имущество.

По информации Баденко, в аналогичной ситуации оказались еще 43 собственника соседних земельных участков.

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