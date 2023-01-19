Памятник знаменитому казахстанскому альпинисту Анатолию Букрееву установили на Медеу  

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Алматы. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - В урочище Медеу состоялось торжественное открытие скульптуры выдающегося казахстанского альпиниста Анатолия Букреева.





В церемонии приняли участие заместитель акима Алматы Арман Кырыкбаев, скульптор Нурлан Далбай, главный тренер сборной Казахстана по альпинизму, наставник и друг Букреева Ерванд Ильинский, журналист и автор книги о Букрееве "Над облаками", основанной на дневниках легендарного альпиниста, Галина Муленкова и другие, сообщает акимат Алматы.





акимат Алматы





Автором скульптуры является Нурлан Далбай. Он изобразил Анатолия Букреева отдыхающим на привале перед восхождением. Рука альпиниста опирается на ледоруб. Скульптура установлена по инициативе и при поддержке Фонда Нурлана Смагулова. Это третья скульптура, которую дарит горожанам фонд. По замыслу мецената, в городе должна появиться серия скульптур выдающихся алматинцев", - отметили в ведомстве.





акимат Алматы





Первая скульптура - Шакена Айманова была установлена в 2019 году возле гостиницы "Алматы" - это место, где собиралась творческая интеллигенция того времени и где проходили съемки "Ангела в тюбетейке". Вторую скульптуру Герольда Бельгера открыли в 2021 году, она расположена недалеко от дома, где Герольд Карлович жил в последние годы. Бронзовая скамья заменила реальную, ту самую, на которой любил отдыхать мэтр. Сейчас ведется работа над скульптурой "нашего милого доктора" Юрия Померанцева. Она будет установлена возле Театра имени М.Ю. Лермонтова в этом году.





16 января 2023 Букрееву исполнилось бы 65 лет. Анатолий Николаевич - высотный альпинист, заслуженный мастер спорта, обладатель титула "Снежный барс", покорил 11 из 14 гор восьмитысячников планеты и четырежды Эверест. Одно из его восхождений на Эверест стало основой для голливудского фильма "Эверест" Балтазара Кормакура. Анатолий Букреев - кавалер ордена "За личное мужество" (1989), удостоен высшей награды Американского альпклуба - медали Дэвида Соулса, вручаемой альпинистам, спасшим в горах людей с риском для собственной жизни (1997), посмертно награжден казахстанской медалью "За мужество" (1998).



