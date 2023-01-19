18.01.2023, 14:59 113336
Памятник знаменитому казахстанскому альпинисту Анатолию Букрееву установили на Медеу
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - В урочище Медеу состоялось торжественное открытие скульптуры выдающегося казахстанского альпиниста Анатолия Букреева.
В церемонии приняли участие заместитель акима Алматы Арман Кырыкбаев, скульптор Нурлан Далбай, главный тренер сборной Казахстана по альпинизму, наставник и друг Букреева Ерванд Ильинский, журналист и автор книги о Букрееве "Над облаками", основанной на дневниках легендарного альпиниста, Галина Муленкова и другие, сообщает акимат Алматы.
Автором скульптуры является Нурлан Далбай. Он изобразил Анатолия Букреева отдыхающим на привале перед восхождением. Рука альпиниста опирается на ледоруб. Скульптура установлена по инициативе и при поддержке Фонда Нурлана Смагулова. Это третья скульптура, которую дарит горожанам фонд. По замыслу мецената, в городе должна появиться серия скульптур выдающихся алматинцев", - отметили в ведомстве.
Первая скульптура - Шакена Айманова была установлена в 2019 году возле гостиницы "Алматы" - это место, где собиралась творческая интеллигенция того времени и где проходили съемки "Ангела в тюбетейке". Вторую скульптуру Герольда Бельгера открыли в 2021 году, она расположена недалеко от дома, где Герольд Карлович жил в последние годы. Бронзовая скамья заменила реальную, ту самую, на которой любил отдыхать мэтр. Сейчас ведется работа над скульптурой "нашего милого доктора" Юрия Померанцева. Она будет установлена возле Театра имени М.Ю. Лермонтова в этом году.
16 января 2023 Букрееву исполнилось бы 65 лет. Анатолий Николаевич - высотный альпинист, заслуженный мастер спорта, обладатель титула "Снежный барс", покорил 11 из 14 гор восьмитысячников планеты и четырежды Эверест. Одно из его восхождений на Эверест стало основой для голливудского фильма "Эверест" Балтазара Кормакура. Анатолий Букреев - кавалер ордена "За личное мужество" (1989), удостоен высшей награды Американского альпклуба - медали Дэвида Соулса, вручаемой альпинистам, спасшим в горах людей с риском для собственной жизни (1997), посмертно награжден казахстанской медалью "За мужество" (1998).
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19.01.2023, 09:40 6401
Часть жилых домов в Экибастузе временно отключат от отопления
Фото: Depositphotos
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Экибастуз. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Часть жилых домов в Экибастузе временно отключат от отопления в связи с ремонтом, сообщили в ТОО "Экибастузтеплоэнерго".
По данным Экибастузтеплоэнерго, 19 января с 9.00 до 13.00 будет произведено отключение внутриквартальной тепловой сети в сторону 1-го Юго-Западного переулка, 25, для подключения потребителя. В связи с этим теплоснабжение будет отсутствовать в частных жилых домах по 1-му Юго-Западному переулку, 27, 28, 31, 33, сообщает pavlodarnews.kz.
В этот же день с 9.00 до 17.00 запланировано отключение внутриквартальной тепловой сети от ТК 23 Э/Л в сторону ул. Королева, 56, для замены вновь смонтированной теплосети.
В компании уточнили, что время подключения указано ориентировочное.
Напомним, произошедшая 27 ноября 2022 года крупная авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение.
19.01.2023, 09:29 6971
Минздрав Казахстана сообщил о восстановлении доступа к сайту ВОЗ
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Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством здравоохранения Республики Казахстан совместно с заинтересованными государственными органами РК (МИД РК, МИОР РК) проработан вопрос по восстановлению доступа на территории Республики Казахстан к официальному сайту Всемирной организации здравоохранения, сообщили в пресс-службе Минздрава.
По предложению казахстанской стороны на официальном веб-сайте ВОЗ (www.who.int) был изменен информационный бюллетень о суициде", - уточнили в Минздраве РК.
Напомним, 14 октября 2022 года решением Талгарского районного суда Алматинской области был ограничен доступ к официальному сайту ВОЗ (www.who.int) на территории Республики Казахстан, мотивация ограничения доступа - на данном ресурсе пользователям предлагают подробные методы, способы и рекомендации суицида.
Как известно, Всемирная организация здравоохранения является органом, направляющим и координирующим международную работу в области здравоохранения в рамках системы ООН, членами которой являются более 190 государств мира. С момента вступления РК в ВОЗ в 1992 году ВОЗ оказывает широкий спектр технической, экспертной и консультативной поддержки Казахстану по приоритетным направлениям сотрудничества в области здравоохранения.
В настоящее время официальный сайт ВОЗ функционирует в штатном режиме и доступен для всеобщего пользования", - сообщили в Минздраве.
19.01.2023, 09:05 7736
После уголовного дела на "КазАвтоЖол" в Алматинской области обсудили вопросы состояния дорог
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Конаев. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - После уголовного дела на "КазАвтоЖол" в Алматинской области обсудили вопросы состояния дорог и обеспечения безопасности дорожного движения.
Прокуратурой области по факту несвоевременного устранения обледенения дорожного покрытия автодороги республиканского значения, повлекшего смерть человека, в отношении должностных лиц АО "НК "КазАвтоЖол" начато досудебное расследование по части 3 статьи 353 УК (Нарушение действующих на транспорте правил), а также по вопросу недостаточной оснащенности снегоуборочной техникой и другим нарушениям внесен акт прокурорского надзора", - сообщили в прокуратуре.
В связи с ростом дорожно-транспортных происшествий прокуратурой и департаментом полиции Алматинской области запущен проект "Безопасность дорожного движения".
Отмечается, что по количеству ДТП Алматинская область находится на втором месте, а по смертности является лидером в стране. За прошлый год на территории области зарегистрировано более 1700 ДТП, в которых пострадало 2369, погибло более 300 человек, из них 30 детей.
Прокурор области Берик Адамов отметил, что в рамках реализуемого проекта будут приняты кардинальные меры, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения. Уже сейчас в каждом районе созданы мобильные группы из числа сотрудников прокуратуры, полиции, акимата и общественников, которыми будут выявляться проблемные участки дорог для принятия точечных мер по их устранению.
Начальник департамента полиции Бауржан Аленов указал, что полицией области проведено 1270 обследований дорог и улично-дорожной сети. По итогам внесено 1276 предписаний, за невыполнение требований по содержанию автомобильных дорог к административной ответственности привлечено 164 должностных лица.
На опасных участках дорог установлено 29 аппаратно-программных комплексов, планируется дополнительно установить более 120 аппаратных комплексов.
Проект будет реализовываться по пяти направлениям: это выявление и устранение причин ДТП, проведение рейдовых мероприятий, популяризация соблюдения правил дорожного движения, установка на проблемных участках аппаратно-программных комплексов, совершенствование действующего законодательства.
Напомним, вчера премьер-министр раскритиковал качество дорог в Казахстане.
18.01.2023, 14:47 116641
Перенести последний звонок в школах на другой день предлагает депутат
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Аманжол Алтай просит перенести последний звонок в школах с 31 мая на 1 июня или 30 мая. По словам депутата, 31 мая в Казахстане отмечают День памяти жертв голодомора и политических репрессий.
Жаль, что министерство не обратило внимания на значение 31 мая. Каждый человек в современном обществе должен извлечь уроки из прошлого и глубоко прочувствовать смысл и важность этого особенного дня. Поэтому день последнего звонка в школах нужно перенести на 30 мая или 1 июня", - отметил мажилисмен в своем депзапросе.
Он также призвал людей воздержаться в этот день от негатива в соцсетях, отменить все празднования и развлекательные программы на телеканалах. 31 мая депутат предлагает почтить память жертв репрессий минутой молчания, а также проводить беседы и лекции в школах и вузах, рассказывающие об этом историческом периоде.
Напомним, в прошлом году в Казахстане продлили учебный год до 31 мая.
18.01.2023, 10:12 138766
В этот день 80 лет назад была прорвана блокада Ленинграда
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - 18 января 1943 года Красная армия в ходе операции "Искра" смогла пробить коридор вдоль берега Невы шириной до 11 километров.
До этого дня с "большой землей" город соединяла знаменитая "Дорога жизни" по льду Ладожского озера, информирует "Sputnik Казахстан".
Полностью блокаду Ленинграда сняли только через год - 27 января 1944 года.
Она длилась ровно 872 дня.
За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. На Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода, сообщает РИА Новости.
С 12 по 18 января 1943 года в ходе операции "Искра" советские войска уничтожили более 13 тысяч гитлеровцев, разгромив несколько дивизий и полков противника. Около 1200 немецко-фашистских захватчиков были взяты в плен. Успешное завершение операции "Искра" стало переломным моментом в битве за Ленинград: Красная Армия деблокировала город, соединила его сухопутным коридором с "большой землей", устранив угрозу соединения немецких и финских войск - инициатива полностью перешла в руки советского командования.
18.01.2023, 08:07 140591
Казахстан и ОАЭ намерены увеличить товарооборот до $1 млрд
Фото: Акорда
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Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в инвестиционном круглом столе Казахстан - ОАЭ. В своем выступлении президент Казахстана высоко оценил динамичное сотрудничество с Эмиратами, сообщила пресс-служба Акорды.
Партнерство между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами зиждется на двух столпах: огромном экономическом потенциале и деловых интересах, с одной стороны, а также взаимном уважении и общих ценностях, с другой. Между нашими странами установлены и уже более 30 лет поддерживаются образцовые отношения. Не случайно ОАЭ являются нашим ключевым региональным торгово-экономическим партнером. ОАЭ инвестировали около 3 миллиардов долларов в Казахстан, а Казахстан инвестировал более миллиарда долларов в Эмираты. К концу 2022 года товарооборот между нашими странами составил 600 миллионов долларов. Это большое достижение. Но есть еще куда стремиться!" - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он сообщил, что на сегодняшней встрече с шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном было решено работать над достижением цели - увеличить товарооборот до 1 млрд долларов.
Конечно, достижение этой цели во многом будет зависеть от людей, сидящих в этом зале. Кроме того, намеченный на июнь международный форум в Астане откроет возможности для налаживания деловых и коммерческих отношений между нашими компаниями", - пригласил арабских инвесторов глава государства.
Касым-Жомарт Токаев назвал ключевые области, в которых Казахстан и ОАЭ могли бы еще больше укрепить сотрудничество. По его словам, наша страна возлагает большие надежды на партнерство в области сельского хозяйства. Казахстан готов и желает производить и поставлять органическую сельскохозяйственную продукцию на рынок ОАЭ. Он пригласил как уже работающие в Казахстане, так и другие эмиратские компании инвестировать в пищевую промышленность.
Мы входим в десятку ведущих стран мира по разведанным запасам критически важных материалов и редкоземельных металлов. Мы являемся крупнейшим производителем урана, титана, хрома и других материалов. Многие другие месторождения еще не разведаны. Учитывая серьезные технологические сдвиги, значение критически важных материалов будет расти. Нам нужны инвестиции и опыт, чтобы полностью реализовать наш потенциал в этой сфере. Чтобы повысить свою привлекательность, мы приняли усовершенствованный модельный контракт на разработку сложных газовых и нефтяных месторождений. Он обеспечивает более высокую правовую защиту и налоговые льготы. Мы также создали Национальную геологическую службу и соответствующую цифровую платформу для поддержки инвесторов. С 2023 года новые стратегические проекты в горно-металлургическом секторе будут освобождены от уплаты налога на добычу полезных ископаемых на срок до пяти лет", - подчеркнул президент.
В выступлении было отмечено, что Казахстан и ОАЭ разделяют приверженность углеродной нейтральности. Глава нашего государства пожелал ОАЭ успехов в проведении COP28.
Наша страна первой в регионе СНГ ратифицировала Парижское соглашение и разработала национальную стратегию достижения углеродной нейтральности. К 2035 году мы планируем ввести 11 гигаватт чистой энергии и полностью преобразовать энергетический сектор. В этой связи мы приветствуем намерение компании Masdar построить в Казахстане крупный ветропарк. Проекты по производству возобновляемой энергии с накопительными мощностями являются нашим приоритетом. Мы надеемся, что это только начало. Учитывая впечатляющие результаты эмиратских компаний в разработке "зеленого" водорода, я бы также призвал вас изучить аналогичные возможности в Казахстане", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент полагает, что нарушения в цепочке поставок, вызванные геополитической напряженностью, повысили важность логистических и транспортных сетей и проектов. По его мнению, Казахстан открывает прямой выход на рынки, насчитывающие более миллиарда потребителей, включая Евразийский экономический союз, Центральную Азию и Китай.
Центральная Азия - большой и динамично развивающийся регион с высокими темпами роста и большим будущим. Мы планируем построить целый ряд трансграничных торговых и логистических центров для укрепления нашей торговли и связей в Центральной Азии. Кроме того, Казахстан - большая страна, которая нуждается в качественных дорогах. Вместе с нашими соседями и Европейским Союзом мы работаем над созданием "Цифрового транспортного коридора". Наша цель - устранить все существующие барьеры и надежно соединить Восток и Запад, Север и Юг. Мы считаем, что эмиратские компании, безусловно, могут извлечь выгоду из этого роста и укрепления взаимосвязей. Именно поэтому я полностью поддерживаю сотрудничество с Abu Dhabi Ports по созданию морской и портовой инфраструктуры в нашей стране", - подчеркнул глава государства.
Он сообщил, что ожидает полного завершения строительства "Абу-Даби Плаза" в Астане. Это здание, самое высокое в Центральной Азии, станет символом не только нашей столицы, но и партнерства между Казахстаном и ОАЭ.
По словам Касым-Жомарта Токаева, наша страна стремится стать региональным технологическим хабом в Центральной Азии.
Новый вектор нашего развития основан на широкомасштабной цифровизации экономики и государственных услуг. По оценке ООН, Казахстан занимает 28-е место в мире по развитию электронного правительства и 8-е место - по онлайн-услугам. Ожидается, что в краткосрочной перспективе цифровизация создаст 150 тысяч рабочих мест и станет основой нашего экономического развития. Мы хотим использовать опыт ведущих эмиратских компаний в этой области. Наше сотрудничество с G42 по внедрению искусственного интеллекта, систем управления данными, цифровизации систем здравоохранения - хороший пример того, что нас ждет в будущем", - отметил президент.
Наряду с этим глава государства обратил внимание на то, что Казахстан активно работает над созданием сильного финансового сектора мирового уровня.
В Международном финансовом центре "Астана" сегодня базируются 1700 компаний из 64 стран. В МФЦА действуют основанная на международном общем праве юридическая система, независимый суд и арбитражный центр, налоговые льготы и специальный трудовой режим. Сегодня Центр активно сотрудничает с Дубайским международным финансовым центром и Глобальным рынком Абу-Даби. Мы особенно нацелены на дальнейшее сотрудничество в области финансовых технологий, "зеленого" финансирования и исламских финансов", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
Президент выразил надежду на то, что экономическое партнерство между нашими странами продолжит диверсифицироваться и расширяться во всех секторах.
Правительство готово оказать вам любую поддержку, необходимую для ведения бизнеса в Казахстане. Вы можете рассчитывать на безопасную и стабильную инвестиционную среду. Я надеюсь, что сегодняшняя встреча будет стимулировать дальнейшее экономическое сотрудничество между двумя странами. У нас общее многообещающее будущее. И наша общая ответственность - превратить эти обещания в реальность", - подчеркнул глава государства.
17.01.2023, 14:56 174966
В Павлодарской области полицейского уволили после жалобы сельчан
Фото: polisia.kz
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Павлодар. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Актогайском районе Павлодарской области полицейского уволили после жалобы сельчан.
По результатам служебного расследования за нарушение служебной дисциплины и совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего правоохранительный орган, участковый инспектор полиции Актогайского района уволен из органов внутренних дел по подпункту 13 пункта 1 статьи 80 закона Республики Казахстан "О правоохранительной службе", - цитирует Pavlodarnews.kz сообщение ведомства.
Подчеркивается, что непосредственное руководство привлечено к строгой дисциплинарной ответственности.
Напомним, в Сети появилось видео, на котором зафиксировано, как люди пытаются остановить полицейскую "Ниву", едва не сбившую их.
16.01.2023, 18:26 206721
Находящихся в рабстве в Юго-Восточной Азии казахстанцев может быть больше - МИД
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров в ходе брифинга прокомментировал возможное нахождение граждан РК в рабстве в Юго-Восточной Азии.
Это нелегкий вопрос. Ранее такой случай уже был с гражданкой Казахстана. Это работа международной криминальной группы. Там нет правительства, нет связи. Они там сами по себе. По непроверенной информации, там есть еще граждане Казахстана. Мы ведем проверку", - цитирует inform.kz Айбека Смадиярова.
Он уточнил, что изначально молодые люди обращались в казахстанское посольство в Таиланде в декабре 2022 года с просьбой помочь, но при этом просили не разглашать их имена и данные.
Если вдруг наши граждане читают или видят новости Казахстана, мы рекомендуем им не скрывать свое местоположение, обязательно сообщить, что с ними происходит, как им помочь. Если мы не знаем об их проблеме, то не знаем, как помочь", - цитирует informburo.kz официально представителя МИД.
При этом, отметил представитель министерства, в последнее время участились случаи попадания казахстанцев в рабство в "золотом треугольнике". С июня 2022 года из рабства в "золотом треугольнике" вызволили девять казахстанцев.
Ранее сообщалось, что Айбек Смадияров в кулуарах заседания правительства рассказал о поисках двух казахстанцев, пропавших в "золотом треугольнике" Юго-Восточной Азии.
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