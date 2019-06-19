Партию сотовых телефонов почти на 3,5 млн тенге пытался ввезти казахстанец из Китая

Нур-Султан. 17 июня. Kazakhstan Today - Партию незадекларированных сотовых телефонов почти на 3,5 млн тенге пытался ввезти казахстанец из Китая, передает Kazakhstan Today.

Гражданин РК в ручной клади перемещал незадекларированные в установленной форме сотовые телефоны марки Samsung модели SCH-U365 в количестве 246 штук общим весом 19 килограммов. Его задержали сотрудники таможенного поста "Алтынколь" ДГД по Алматинской области совместно с ПС КНБ РК на пункте пропуска МЦПС "Хоргос" при въезде из КНР в Республику Казахстан", - сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Минфина Казахстана.

По информации ведомства, таможенная стоимость задержанного товара составила 3 420 445 тенге.

Незадекларированный товар задержан и помещен на склад временного хранения. Решается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности согласно законодательству РК, заключили в пресс-службе.

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