Партию сотовых телефонов почти на 3,5 млн тенге пытался ввезти казахстанец из Китая

Нур-Султан. 17 июня. Kazakhstan Today - Партию незадекларированных сотовых телефонов почти на 3,5 млн тенге пытался ввезти казахстанец из Китая, передает Kazakhstan Today.
Гражданин РК в ручной клади перемещал незадекларированные в установленной форме сотовые телефоны марки Samsung модели SCH-U365 в количестве 246 штук общим весом 19 килограммов. Его задержали сотрудники таможенного поста "Алтынколь" ДГД по Алматинской области совместно с ПС КНБ РК на пункте пропуска МЦПС "Хоргос" при въезде из КНР в Республику Казахстан", - сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Минфина Казахстана.
По информации ведомства, таможенная стоимость задержанного товара составила 3 420 445 тенге.
Незадекларированный товар задержан и помещен на склад временного хранения. Решается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности согласно законодательству РК, заключили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, гражданина Китая задержали на границе за попытку вывоза из Казахстана 10 млн тенге.
Хоргосские пограничники задержали трех граждан Казахстана с контрабандным грузом почти на 7 млн тенге.
Контрабанду бурундуков, черепах, тритонов и других животных пресекли на казахстанско-китайской границе.
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