Переезды казахстанцев в Алматы, Астану и Шымкент приводят к коммунальному коллапсу - депутат

По данным Бюро нацстатистики, за первое полугодие сократилось население 16 регионов, за исключением Алматинской области и трех городов республиканского значения

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Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса парламента Нурлан Ауесбаев заявил о значительном превышении демографической емкости Алматы, Астаны и Шымкента, вследствие которого крупнейшие города Казахстана сталкиваются с коммунальными проблемами, передает корреспондент агентства.





По территории мы можем расширить и Алматы, и Шымкент, и Астану, но природные ресурсы не безграничны. По подсчетам ученых, демографическая емкость Шымкента не может превышать 600 тысяч человек, для Алматы - 1,2 млн, для Астаны - это немногим больше миллиона. Но уже сегодня эти показатели выше, а потому периодически возникают перебои с подачей воды и электричества", - сказал мажилисмен.





По данным Бюро национальной статистики, за первые два месяца этого года отмечался отток из десяти регионов страны, а за первые полгода сократилось население уже 16 регионов, за исключением Алматинской области и трех городов республиканского значения. Причем эти цифры растут: численность переезжающих в течение года выросла почти в 2 раза.





По мнению депутата, чаще всего нужда в переезде возникает от безысходности, проблем, которые не решаются десятилетиями. Люди делают это в поисках лучшей жизни.





Нурлан Ауесбаев подчеркнул, что наибольшая убыль населения наблюдается в трех областях страны - Северо-Казахстанской, Абайской и Жетысуской. По сведениям из открытых источников, за последние 20 лет население СКО не увеличивалось ни разу.





Чаще всего процессы урбанизации и миграции в мире подстегиваются промышленным развитием. Сначала развивается производство, создаются рабочие места, затем в такие регионы тянется рабочая сила. У нас же стихийные переезды зачастую ничем не обоснованы и лишь усугубляют социальную напряженность и приводят к росту нагрузки на инженерные и социальные сети", - отметил мажилисмен.





Вместе с тем качество занятости в Астане, Алматы и Шымкенте, куда стремятся казахстанцы, остается низким. При этом бедность горожан растет, особенно на дачных территориях. По официальной статистике, во втором квартале 2024 года число безработных в Астане составило 32,1 тысячи человек, в Алматы - 52,7 тысячи, в Шымкенте - 22,4 тысячи человек.





Программа добровольного переселения жителей с юга на север, которая стартовала с 2017 года, не дала результатов. Таковы итоги научного трехлетнего исследования. На север прибыли специалисты другой квалификации, а не той, в которой регион испытывает дефицит. Безработные, закредитованные, малообеспеченные граждане южного региона переселились на север с целью исправить свое положение, но оказались там невостребованными. К тому же там другой менталитет. И как сообщалось в СМИ, дома для них были слишком холодными, так как были построены с нарушениями", - дополнил депутат.





По словам Нурлана Ауесбаева, с 2017 по 2021 годы с юга в Северо-Казахстанскую область переселились 12 тысяч человек, 2 тысячи из них вернулись обратно. Никакого видимого результата программа не принесла. Искусственно проблему никак не решить, и единственное, что нужно сделать, считает мажилисмен, - это создать условия для жизни во всех областях, чтобы у казахстанцев не было желания переезжать.





Депутаты предложили разработать политику стимулирования повышения демографии в разрезе регионов: определить одно главное направление развития промышленности, учитывая специфику каждого региона (а также в разрезе каждого населенного пункта) и актуализировать концепцию государственной демографической политики РК, принятую в 2000 году.





Напомним, аким Алматы Ерболат Досаев заявил , что население в Алматинской агломерации к 2030 году составит 4,5 млн человек.





Стоит отметить, что высокий спрос на жилье в крупных городах Казахстана сопровождается хаотичной высотной застройкой, пробками на дорогах, загрязненным воздухом, дефицитом воды, нехваткой мест в детских садах и школах, недостаточной мощностью коммунальных сетей - такие проблемы на протяжении многих лет беспокоят жителей Алматы.





Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне — это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.



